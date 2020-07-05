+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Tesla обошла Toyota и стала самой дорогой автомобильной компанией в мире

На фоне успехов продаж во втором квартале 2020 года акции Tesla пошли вверх.


Стоимость компании на бирже превысила 200 млрд долларов, сообщил insideevs.ru.

К закрытию торгов в США 1 июля капитализация компании Tesla составляла более 224 млрд долларов. Впервые Tesla опередила по стоимости концерн Toyota и стала самой дорогой автомобильной компанией в мире.

Очередное подорожание акций связано с объявлением результатов продаж во втором квартале 2020 года. Компания смогла поставить покупателям 90.650 электромобилей. Это на пять тысяч меньше, чем во втором квартале прошлого года, но существенно больше ожиданий всех аналитиков.


Именно на второй квартал пришелся всплеск пандемии коронавируса и временное закрытие завода Tesla во Фримонте. Так, эксперты The Wall Street Journal накануне публикации официальных данных считали оптимистичным число в 80 тыс. проданных электромобилей.

Чуть позже руководство Tesla обещает опубликовать финансовые результаты за второй квартал. Не исключено, что компания станет единственным автопроизводителем, кто покажет в этот период прибыль. В таком случае стоит ожидать дальнейшего роста стоимости акций.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]