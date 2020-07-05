Стоимость компании на бирже превысила 200 млрд долларов, сообщил insideevs.ru





К закрытию торгов в США 1 июля капитализация компании Tesla составляла более 224 млрд долларов. Впервые Tesla опередила по стоимости концерн Toyota и стала самой дорогой автомобильной компанией в мире.





Очередное подорожание акций связано с объявлением результатов продаж во втором квартале 2020 года. Компания смогла поставить покупателям 90.650 электромобилей. Это на пять тысяч меньше, чем во втором квартале прошлого года, но существенно больше ожиданий всех аналитиков.









Именно на второй квартал пришелся всплеск пандемии коронавируса и временное закрытие завода Tesla во Фримонте. Так, эксперты The Wall Street Journal накануне публикации официальных данных считали оптимистичным число в 80 тыс. проданных электромобилей.





Чуть позже руководство Tesla обещает опубликовать финансовые результаты за второй квартал. Не исключено, что компания станет единственным автопроизводителем, кто покажет в этот период прибыль. В таком случае стоит ожидать дальнейшего роста стоимости акций.