







Росстандарт отменил действие одобрений типа транспортного средства в отношении данных автобусов в связи с их несоответствием требованиям технического регламента, которое было выявлено по результатам испытаний в 2019 году в рамках осуществления этим федеральным органом своих надзорных полномочий.





Выявлены нарушения по таким параметрам как: эффективность тормозных систем, удерживающих систем, прочность сидений и их креплений, оснащение безопасными стеклами, эффективность работы светотехники, прочность кузова, работа устройства вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) и по другим параметрам.





Таким образом, использование автобусов Golden Dragon типа XML6957 представляет опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.





Несмотря на это, компания ООО "Голден Драгон Бас", являющаяся официальным импортером автобусов Golden Dragon, проигнорировала законные требования по устранению выявленных нарушений.





В частности, в нарушение статьи 38 Федерального закона "О техническом регулировании" компанией не были приняты меры по разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда от обращения опасной продукции (отзывной кампании), включающей устранение конструктивных нарушений и ремонт находящейся в эксплуатации техники. Также продолжается незаконная реализация опасных автобусов.





По информации МВД РФ, на территории России находятся в эксплуатации (зарегистрировано) 109 автобусов Golden Dragon модели XML6957. В настоящее время Росстандартом готовится иск в суд о принудительном отзыве опасных автобусов Golden Dragon в соответствии со статьей 40 Федерального закона "О техническом регулировании".





Росстандарт сообщает о возможности владельцев указанных транспортных средств обращаться в ведомство за юридической поддержкой по защите их законных интересов.