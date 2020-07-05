



Барановичские молочники работают в прежнем режиме. «Савушкин продукт» сохранил трудовые отношения с ними на прежних условиях и с сохранением заработной платы, рассказали на предприятии. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать около 500 тонн молока в сутки.





Осенью в барановичском филиале ОАО «Савушкин продукт» запланирована серьезная модернизация. Там будет создано сырное производство мощностью до 30 тонн элитных сортов сыра в сутки. Также планируют построить современный логистический центр созревания и хранения сыров, провести реконструкцию цеха сухих молочных продуктов. Что важно, филиал сохранит имеющуюся специализацию - производство цельномолочной продукции. Ее в магазинах будут продавать под полюбившимися покупателям торговыми марками - «Раніца» и «Сырная волость».