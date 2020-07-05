Рассвет для «Ранiцы».Что будет с Барановичским молочным комбинатом после модернизации?
1 июля Барановичский молочный комбинат вошел в состав ОАО «Савушкин продукт» как производственный филиал. 28 мая внеочередным общим собранием акционеров принято решение о реорганизации и присоединении предприятия к названному молочному холдингу.
Барановичские молочники работают в прежнем режиме. «Савушкин продукт» сохранил трудовые отношения с ними на прежних условиях и с сохранением заработной платы, рассказали на предприятии. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать около 500 тонн молока в сутки.
Осенью в барановичском филиале ОАО «Савушкин продукт» запланирована серьезная модернизация. Там будет создано сырное производство мощностью до 30 тонн элитных сортов сыра в сутки. Также планируют построить современный логистический центр созревания и хранения сыров, провести реконструкцию цеха сухих молочных продуктов. Что важно, филиал сохранит имеющуюся специализацию - производство цельномолочной продукции. Ее в магазинах будут продавать под полюбившимися покупателям торговыми марками - «Раніца» и «Сырная волость».
09:05 05/07/2020
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