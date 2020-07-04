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Поставки нефти из РФ в Беларусь в I полугодии упали почти наполовину

Российские нефтяные компании в I полугодии 2020 года снизили поставки нефти в Беларусь на 44,3% - до 4,65 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.


Беларусь в 2020 году остается единственной из стран ближнего зарубежья, которая импортирует нефть из РФ.

Как сообщалось, в первом квартале 2020 года практически не было поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Беларусь считала нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра.

Временным решением проблемы стало заключение контрактов с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой". В результате российские нефтяные компании в первом квартале 2020 года снизили поставки нефти в Беларусь на 77% - до 1,04 млн тонн. В апреле, после достижения на межправительственном уровне договоренностей о механизме межбюджетного трансферта в рамках расчетов за нефть, регулярные поставки были возобновлены и составили за месяц 1,47 млн тонн, в мае поставки нефти из РФ сложились в объеме 1,13 млн тонн, в июне - 1,1 млн тонн. Таким образом, по втором квартале импорт нефти из РФ составил 3,7 млн тонн.

По данным Белнефтехима, в июле белорусские НПЗ в июле закупят у российских НК 1,58 млн тонн нефти.

Как сообщалось, на III квартал "Белнефтехим" согласовал с Минэнерго РФ поставки нефти на белорусские НПЗ по МН "Дружба" в объеме 5,75 млн тонн.

Квартальный график сформирован исходя из индикативного баланса нефти на 2020 год в объеме 24 млн тонн (23 млн тонн - поставка трубопроводным транспортом и 1 млн тонн - железнодорожным). Между тем, конкретные объемы закупки нефти по-прежнему будут уточняться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры и технических возможностей НПЗ по переработке.
Интерфакс
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