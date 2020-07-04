Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, пишет realt.by





Согласно проекту указа, местные органы власти смогут принимать решения о возмещении малообеспеченным и другим социально уязвимым категориям граждан части расходов — 40% от стоимости выполненных работ по электроснабжению, но не более 80 базовых величин (1 базовая величина — 27 белорусских рублей). Сейчас им могут возмещать расходы в размере 20% и не более 40 базовых величин.





Также на общественное обсуждение вынесен проект постановления по вопросам отнесения граждан к категории малообеспеченных при возмещении части расходов на электроснабжение.





К социально уязвимым категориям граждан, имеющим право на увеличение размера возмещения расходов, в соответствии с Положением относятся:





· неработающие инвалиды I и II группы при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи;





· неработающие пенсионеры, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи;





· многодетные семьи;





· семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;





· семьи, в которых оба или один из родителей (усыновителей) являются инвалидами I или II группы.





Таким гражданам увеличение размера возмещения расходов производится независимо от величины среднедушевого дохода.





Проектом указа также корректируется список документов, которые нужно будет предоставить гражданам, претендующим на возмещение расходов.





По оценке «Белэнерго» ориентировочные затраты гражданина на выполнение работ по электроснабжению составляют около Br5 тыс.





«Белэнерго» прогнозирует, что количество домов, которые будут переведены на электроснабжение для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, составит порядка 300, начиная с 2021 года.





С учетом сроков издания указа возмещение части расходов в 2020 году в увеличенном размере не предусматривается. Таким образом, принятие указа приведет к росту в 2021, 2022 и 2023 годах расходов местных бюджетов в связи с возмещением на Br600 тыс. ежегодно.





Организатор общественного обсуждения — Министерство энергетики. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 июля.







