McDonald’s будет перерабатывать масло в топливо













Совместный проект реализуют в Нидерландах. По имеющимся данным, HAVI будет собирать использованное масло, а Neste перерабатывать его в топливо. Это будет происходить на очистительном заводе в городе Роттердам. Топливо планируют использовать в грузовиках HAVI, которые доставляют продукцию в 252 ресторана быстрого питания в Нидерландах.





Представители компании Neste, ведущего поставщика возобновляемого дизельного топлива, рассказали, что полученное путем переработки топливо позволит снизить выбросы углекислого газа более чем на на 90 % по сравнению с топливом из ископаемого сырья.