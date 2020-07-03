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McDonald’s будет перерабатывать масло в топливо

McDonald’s вместе с Neste и HAVI намерен перерабатывать использованное для готовки картофеля фри масло в низкоуглеродистое топливо.




Совместный проект реализуют в Нидерландах. По имеющимся данным, HAVI будет собирать использованное масло, а Neste перерабатывать его в топливо. Это будет происходить на очистительном заводе в городе Роттердам. Топливо планируют использовать в грузовиках HAVI, которые доставляют продукцию в 252 ресторана быстрого питания в Нидерландах.

Представители компании Neste, ведущего поставщика возобновляемого дизельного топлива, рассказали, что полученное путем переработки топливо позволит снизить выбросы углекислого газа более чем на на 90 % по сравнению с топливом из ископаемого сырья.
Agronews.by
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