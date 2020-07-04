+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Более половины беларусских специалистов сообщили, что им не хватает зарплаты на основные нужды

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди специалистов, чтобы узнать, хватает ли им заработной платы на основные нужды и как они справляются с нехваткой денежных средств.

Более половины беларусских специалистов сообщили, что им не хватает зарплаты на основные нужды
1 из 4
Около 60% опрошенных указали, что им не хватает заработной платы.

В опросе приняли участие 56,8% женщин и 43,2% мужчин преимущественно в возрасте от 26 до 35 лет (38,7%). Из 650 респондентов, принявших участие в опросе, более 80% имеют место работы, из которых 28,6% хотят сменить его и находятся в поиске.

Наибольшее количество ответов поступило от респондентов из следующих профессиональных областей:

«Информационные технологии, интернет, телеком»;
«Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия»;
«Производство»;
«Продажи»;
«Рабочий персонал»;
«Строительство, недвижимость».
На вопрос о том, хватает ли зарплаты на основные нужды, 40,1% специалистов ответили «С трудом», а 23,4% указали на то, что заработной платы не хватает.

Поэтому большинство справляется с недостатком финансов благодаря совместному бюджету (43,1%) и помощи близких людей (36%). Среди вариантов «Другое» встречались:

«Трачу накопленное ранее»;
«Ищу подработку»;
«Никак! Живу, как есть»;
«Приусадебный участок»;
«Экономлю, как могу»;
«Привлечение кредита»;
и др.  
 
Основная статья расходов у большинства белорусских специалистов (можно было выбрать до 3-х вариантов ответа)  включает в себя еду у 69,2% респондентов, коммунальные расходы (41,9%), аренду жилья или кредит за покупку недвижимости (20,5%).

 Второстепенные расходы преимущественно включают в себя связь, интернет (42%), покупку одежды и обуви (37,7%) и досуг (30,2%).

При этом, среди опрошенных более 20% указали на заработную плату до 500 белорусских рублей, около 30% - на зарплату от 600 до 1000 BYN.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]