Около 60% опрошенных указали, что им не хватает заработной платы.





В опросе приняли участие 56,8% женщин и 43,2% мужчин преимущественно в возрасте от 26 до 35 лет (38,7%). Из 650 респондентов, принявших участие в опросе, более 80% имеют место работы, из которых 28,6% хотят сменить его и находятся в поиске.





Наибольшее количество ответов поступило от респондентов из следующих профессиональных областей:





«Информационные технологии, интернет, телеком»;

«Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия»;

«Производство»;

«Продажи»;

«Рабочий персонал»;

«Строительство, недвижимость».

На вопрос о том, хватает ли зарплаты на основные нужды, 40,1% специалистов ответили «С трудом», а 23,4% указали на то, что заработной платы не хватает.





Поэтому большинство справляется с недостатком финансов благодаря совместному бюджету (43,1%) и помощи близких людей (36%). Среди вариантов «Другое» встречались:





«Трачу накопленное ранее»;

«Ищу подработку»;

«Никак! Живу, как есть»;

«Приусадебный участок»;

«Экономлю, как могу»;

«Привлечение кредита»;

и др.

Основная статья расходов у большинства белорусских специалистов (можно было выбрать до 3-х вариантов ответа) включает в себя еду у 69,2% респондентов, коммунальные расходы (41,9%), аренду жилья или кредит за покупку недвижимости (20,5%).





Второстепенные расходы преимущественно включают в себя связь, интернет (42%), покупку одежды и обуви (37,7%) и досуг (30,2%).





При этом, среди опрошенных более 20% указали на заработную плату до 500 белорусских рублей, около 30% - на зарплату от 600 до 1000 BYN.



