Более половины беларусских специалистов сообщили, что им не хватает зарплаты на основные нужды
Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди специалистов, чтобы узнать, хватает ли им заработной платы на основные нужды и как они справляются с нехваткой денежных средств.
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Около 60% опрошенных указали, что им не хватает заработной платы.
В опросе приняли участие 56,8% женщин и 43,2% мужчин преимущественно в возрасте от 26 до 35 лет (38,7%). Из 650 респондентов, принявших участие в опросе, более 80% имеют место работы, из которых 28,6% хотят сменить его и находятся в поиске.
Наибольшее количество ответов поступило от респондентов из следующих профессиональных областей:
«Информационные технологии, интернет, телеком»;
«Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия»;
«Производство»;
«Продажи»;
«Рабочий персонал»;
«Строительство, недвижимость».
На вопрос о том, хватает ли зарплаты на основные нужды, 40,1% специалистов ответили «С трудом», а 23,4% указали на то, что заработной платы не хватает.
Поэтому большинство справляется с недостатком финансов благодаря совместному бюджету (43,1%) и помощи близких людей (36%). Среди вариантов «Другое» встречались:
«Трачу накопленное ранее»;
«Ищу подработку»;
«Никак! Живу, как есть»;
«Приусадебный участок»;
«Экономлю, как могу»;
«Привлечение кредита»;
и др.
Основная статья расходов у большинства белорусских специалистов (можно было выбрать до 3-х вариантов ответа) включает в себя еду у 69,2% респондентов, коммунальные расходы (41,9%), аренду жилья или кредит за покупку недвижимости (20,5%).
Второстепенные расходы преимущественно включают в себя связь, интернет (42%), покупку одежды и обуви (37,7%) и досуг (30,2%).
При этом, среди опрошенных более 20% указали на заработную плату до 500 белорусских рублей, около 30% - на зарплату от 600 до 1000 BYN.
11:47 04/07/2020
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