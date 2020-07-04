Такая информация размещена на сайте Россельхознадзора , сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 3 июля провели переговоры. Обсудили вопросы сотрудничества, включая те, что касаются поставок белорусской продукции на российский рынок.









По итогам переговоров, а также с учетом гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси и на основании представленных ранее материалов было принято решение об отмене вышеупомянутых временных ограничений. Речь идет о следующих компаниях: ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат Поставский», УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ООО «Акдимол», ОАО «Ошмянский мясокомбинат», ОАО «Могилевский мясокомбинат».

Не только говядина

Возобновляется также транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель).





– До завершения интеграции информационных систем стран – членов ЕАЭС Россельхознадзор в пунктах приема уведомлений (ППУ) на российско-белорусском участке госграницы будет оформлять уведомления на грузы, следующие транзитом из Беларуси через Россию в адрес предприятий из других стран ЕАЭС, а затем фиксировать факт убытия товара с территории РФ в ППУ, расположенных на российско-казахстанском участке границы, – проинформировали в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.





Кроме того, решено отменить с 6 июля временные ограничения на поставки в Россию мяса птицы с предприятия ОАО «Птицефабрика «Дружба» и готовых мясных изделий, прошедших термическую обработку, в том числе сыровяленой и сырокопченой колбасы, из ОАО «Брестский мясокомбинат».





Условия ввоза

Продукция данных компаний, выработанная с 6 июля, будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.



