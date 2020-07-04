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МАРТ не нашел нарушения антимонопольного законодательства сетью дискаунтеров «Светофор»

МАРТ провел антимонопольное расследование в отношении сети «Светофор» и не нашел нарушения антимонопольного законодательства.


Расследование проводилось по заявлению Ассоциации розничных сетей, которое ведомство получило еще в марте текущего года.

Торговая сеть «Светофор» обвинялась в несоблюдении ассортиментных перечней, использовании непрозрачных схем приобретения товаров и демпинга. Заявитель рассматривал эти факты как недобросовестную конкуренцию.

«Торговая сеть «Светофор», используя непрозрачные схемы приобретения товаров, демпинг – то есть продажа товаров по цене ниже фактической себестоимости приобретения данного товара, обеспечивает себе высокие продажи (преимущественно импортных товаров).».

В рамках расследования МАРТ проанализировал коммерческую политику торговой сети «Светофор» в части формирования розничных цен.

В результате было установлено, что в магазинах торговой сети «Светофор» торговые надбавки практически по всем сравниваемым позициям самые низкие и на период проверки составляли до 14%. Ниже цены приобретения товары торговой сетью «Светофор» не реализовывались.

При этом министерство установило, что у отдельных торговых сетей торговые надбавки на сравниваемые товарные позиции были выше до 9 раз.

В результате МАРТ был признан факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 31 Закона, в действиях торговой сети «Светофор».
Belretail.by
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