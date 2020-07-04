



Расследование проводилось по заявлению Ассоциации розничных сетей, которое ведомство получило еще в марте текущего года.





Торговая сеть «Светофор» обвинялась в несоблюдении ассортиментных перечней, использовании непрозрачных схем приобретения товаров и демпинга. Заявитель рассматривал эти факты как недобросовестную конкуренцию.





«Торговая сеть «Светофор», используя непрозрачные схемы приобретения товаров, демпинг – то есть продажа товаров по цене ниже фактической себестоимости приобретения данного товара, обеспечивает себе высокие продажи (преимущественно импортных товаров).».





В рамках расследования МАРТ проанализировал коммерческую политику торговой сети «Светофор» в части формирования розничных цен.





В результате было установлено, что в магазинах торговой сети «Светофор» торговые надбавки практически по всем сравниваемым позициям самые низкие и на период проверки составляли до 14%. Ниже цены приобретения товары торговой сетью «Светофор» не реализовывались.





При этом министерство установило, что у отдельных торговых сетей торговые надбавки на сравниваемые товарные позиции были выше до 9 раз.





В результате МАРТ был признан факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 31 Закона, в действиях торговой сети «Светофор».