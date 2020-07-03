В каких сферах бизнеса хуже всего дела в Беларуси?

50% опрошенных бизнесменов ответило, что экономическое положение бизнесов в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха - очень плохое. Еще 50% респондентов ответили, что положение дел там «скорее плохое». О нейтральности ситуации или возможном позитиве в экономике данных сфере не сказал ни один опрошенный.





Такие данные были представлены старшим аналитиком Центра экономических исследований BEROC Родионом Морозовым в ходе онлайн-встречи: «Три месяца в условиях пандемии: тревоги, надежды и перспективы белорусского бизнеса».





В ходе мероприятия экономист представил результаты очередного опроса 100 микро- малых и средних предприятий из 10 отраслей. Причем основное внимание в текущем анализе опроса, проведенного с 20 мая по 1 июня, было сконцентрировано на отображении трендов.





Согласно результатам исследования, на втором месте по тяжести экономического положения занимают бизнесы, работающие в сфере предоставления услуг по временному проживанию и питанию. Там «плохое» или «скорее плохое» положение у почти 90% компаний.





На третьем месте – строительство. На вопрос: «Каково нынешнее экономическое положение вашего предприятия?», 75% респондентов ответило «плохое» или «скорее плохое».





Лучше всех в Беларуси, судя по данным опроса, в коронакризис чувствует себя сельское, лесное и рыбное хозяйство. 60% респондентов сообщили, что положение предприятий, работающих в данных сферах «ни плохое, ни хорошее». 40% сказали, что «скорее хорошее». О серьезных проблемах не сообщил никто.



