+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В каких сферах бизнеса хуже всего дела в Беларуси?

Творчество, спорт, развлечения и отдых – сферы бизнеса, полностью попавшие в «красную зону» из-за коронакризиса.

50% опрошенных бизнесменов ответило, что экономическое положение бизнесов в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха - очень плохое. Еще 50% респондентов ответили, что положение дел там «скорее плохое». О нейтральности ситуации или возможном позитиве в экономике данных сфере не сказал ни один опрошенный.

Такие данные были представлены старшим аналитиком Центра экономических исследований BEROC Родионом Морозовым в ходе онлайн-встречи: «Три месяца в условиях пандемии: тревоги, надежды и перспективы белорусского бизнеса».   

В ходе мероприятия экономист представил результаты очередного опроса  100 микро- малых и средних предприятий из 10 отраслей. Причем основное внимание в текущем анализе опроса, проведенного с 20 мая по 1 июня, было сконцентрировано на отображении трендов.

Согласно результатам исследования, на втором месте по тяжести экономического положения занимают бизнесы, работающие в сфере предоставления услуг по временному проживанию и питанию. Там «плохое» или «скорее плохое» положение у почти 90% компаний.

На третьем месте – строительство. На вопрос: «Каково нынешнее экономическое положение вашего предприятия?», 75% респондентов ответило «плохое» или «скорее плохое».

Лучше всех в Беларуси, судя по данным опроса, в коронакризис чувствует себя сельское, лесное и рыбное хозяйство. 60% респондентов сообщили, что положение предприятий, работающих в данных сферах «ни плохое, ни хорошее». 40% сказали, что «скорее хорошее». О серьезных проблемах не сообщил никто.
Виктор Беляев, Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]