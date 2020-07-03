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Лукашенко предлагает российскому Сбербанку участвовать в финансировании крупных проектов

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в республике, сообщает госагентство "БелТА".

"Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов", - сказал Лукашенко, встречаясь в пятницу в Минске с главой ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом.

"Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики", - отметил президент.
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