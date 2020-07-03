Не видите? А он есть! В правительстве увидели выход экономики Беларуси на траекторию роста
Премьер-министр Роман Головченко заявил 3 июля, что Беларусь неплохо справляется с экономическими вызовами, возникшими из-за пандемии коронавируса. Сложный период, по его словам, связан с тем, что у Беларуси открытая экономика, завязанная на внешние рынки.
Поэтому Беларуси приходится «очень тяжело» из-за закрытия внешних рынков и снижения потребления в связи с COVID-19, отметил глава правительства, передает БелТА. Тем не менее, заявил премьер, белорусский ВВП снизился меньше, чем у соседних стран, и «на их фоне удается поддерживать более позитивную картину».
«А сейчас уже мы видим выход на траекторию роста. Поэтому будем держаться», — заключил премьер-министр Беларуси.
21:25 03/07/2020
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