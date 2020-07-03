Не видите? А он есть! В правительстве увидели выход экономики Беларуси на траекторию роста

Премьер-министр Роман Головченко заявил 3 июля, что Беларусь неплохо справляется с экономическими вызовами, возникшими из-за пандемии коронавируса. Сложный период, по его словам, связан с тем, что у Беларуси открытая экономика, завязанная на внешние рынки.