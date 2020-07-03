Российская ГТС превращает США и ЕС во врагов / фото gazprom.ru





Президент США Дональд Трамп зол на Германию по многим причинам. И далеко не все они понятны. Во время телефонного разговора с Ангелой Меркель он назвал немецкого канцлера "глупой" и унижал ее "почти в садистском тоне". И хотя всю ситуацию можно назвать сумасшествием, но некоторые ее редкие эпизоды все же имеют почву. Один из них - "Северный поток-2", пишет УНИАН





Об этом пишет Bloomberg, объясняя, что это почти достроенный газопровод, который пролегает по дну Балтийского моря от России до Германии. Эта "труба" тянется рядом с первой веткой "Северного потока", которая функционирует с 2011 года.





"Мы должны защищать Германию от России, но Германия платит миллиарды долларов Москве за энергию, которая поступает из трубопровода", - сказал недавно Трамп. "Извините, но как так может быть?" - добавил он.





Издание пишет, что американский президент спутывает в один клубок много разных вещей. Одна из причин его неприязни к Германии связана с нежеланием Берлина увеличивать расходы на оборону, полагаясь больше на американскую защиту. И за это он хочет наказать своего "непокорного" союзника.





Кроме того есть еще Европейский Союз. Его Трамп считает марионеткой Германии, которая использует США в бизнесе. Трамп также хочет продавать в Европе больше американского сжиженного газа.





Но Трамп - не единственный американец, который пытается остановить "Северный поток-2". В декабре Конгресс нацелил санкции против швейцарской компании, которая предоставляла судно для прокладки трубопровода под водой. Это задержало запуск российского газопровода. Тогда Россия отправила другое судно, чтобы закончить работу. Поэтому на этой неделе группа сенаторов от обеих партий США предложили пакет дополнительных санкций, призванных уничтожить "Северный поток-2".





Проблема в том, что если новая порция ограничений будет одобрена, она станет полноценным экономическим наступлением против Европы. Санкции могут ударить по отдельным людям и компаниям из многих стран, причастным к проекту. К примеру, они подписали страхования для газопровода или предоставляли услуги в порту судам, причастным к "Северному потоку-2".









Считая это примером незаконной американской экстратериториальности, правительство Германии теперь планирует заставить ЕС выступить против США в разгар "сумасшедшего сезона" перед президентскими выборами, которые пройдут в ноябре. А Вашингтон может ответить на это введением новых пошлин на немецкие автомобили или вообще развязать полноценную торговую войну.





Трансатлантический альянс, который и без того был достаточно хрупким, теперь близок к распаду. Издание пишет, что ситуация все больше напоминает игру в "ястребов и голубей" из классической теории игр. Вопрос в том, обе стороны лишь проявляют неблагоразумие или они уже зашли слишком далеко. Это касается не только Трампа, но и немецкую сторону. А Берлин виноват в нынешнем кризисе не меньше, чем президент США.





Если бы Россия была нормальной страной, тогда немецкие аргументы в защиту "Северного потока-2" имели бы смысл. Европе понадобится больше газа, чтобы заменить уголь и дополнить возобновляемые источники энергии для сокращения вредных выбросов в атмосферу. И чтобы получить этот газ, нужна диверсификация поставок путем балансировки импорта из Норвегии, США и России, например. Вполне понятно, что поставки газа через Балтию были бы наиболее эффективными.





Но Россия - не нормальная страна. Она годами ведет в Европе гибридную войну, которая включает кампании по распространению дезинформации и агрессию против Украины. Сейчас Берлин подчеркивает, что Москва подписала с Киевом новый контракт о транзите, который обеспечит поток газа через украинскую ГТС еще на несколько лет. Но в долгосрочной перспективе новый газопровод даст России опасные геополитические и стратегические возможности.





Имея в распоряжении две ГТС в Балтийском море и еще одну в Черном, Россия может в будущем отобрать у Центральной и Восточной Европы миллиарды долларов доходов от транзита. Москва уже контролирует почти 40% газового рынка Европы даже без "Северного потока-2". И когда она запустит новую "трубу", континент может стать слишком зависимым от российских энергоносителей. А это дает возможности для шантажа.





Когда Трамп называет Германию "заложницей России", он отчасти прав. Именно поэтому Польша, Литва, Латвия и Эстония были против "Северного потока-2". Будучи на восточном фронте НАТО, бывшие жертвы вторжения и агрессии боятся России больше, чем немцы. Психологически поляки не доверяют любым договоренностям между Берлином и Москвой за их спиной. Потому что это им напоминает о пакте "Риббентропа-Молотова" за 1939 год о разделе сфер влияния между нацистами и советскими коммунистами.





Вопросом остается, почему Германия столько лет была глуха к этим стратегическим беспокойствам партнеров по НАТО и ЕС, удовлетворяя пророссийское лобби и Кремль. "Северный поток-2" изначально был плохой идеей, и такой остается. Это геополитический проект, замаскированный под обычную частную сделку. Он показал, что Германия - нечувствителеный и наивный союзник, а США - грубый союзник. "Северный поток-2" уничтожает то, что осталось от прежних отношений.





Если существует хоть какой-то способ закопать и забыть этот трубопровод, стоит прямо и дипломатично добиваться его воплощения. Иначе игра в "ястребов и голубей" закончится не так, как сторонам хотелось бы.



