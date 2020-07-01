МАРТ нашел торговую надбавку на антисептик в 188,2 процента

В результате установлено, что розничная цена средства сформирована там с применением торговой надбавки (с учетом оптовой) в размере 188,2 процента к отпускной цене производителя, вместо предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой) к отпускной цене производителя в размере 15 процента.





Цена была сформирована с применением торговой надбавки 15 процентов к цене, указанной посредником, а не к цене производителя.





Это нарушение требований подпункта 1.3 пункта 1 постановления № 27, пункта 11 Инструкции № 111.





Розничная цена средства с 8 апреля по 8 мая 2020 года в аптеках составила 19,30 рубля, общий объем реализации за данный период – 1680 штук.





Общая сумма разницы между фактической выручкой, полученной от реализации средства в указанный период по цене 19,30 рубля, и расчетной величиной выручки от реализации по цене, сформированной в соответствии с законодательством в размере 7,70 рубля, составила 19 488 рублей.





Необоснованно полученная выручка на общую сумму 19 488 рублей (это более 720 базовых величин) была рассмотрена как вред, причиненный государству, юрлицом.





Суд принял решение наложить штраф в размере 5 базовых величин в отношении руководителя общества, а на юрлицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации по ценам, установленным в соответствии с законодательством.





Кроме того, МАРТ были выявлены факты нарушения законодательства о ценообразовании производителями масок и дезинфицирующих средств.





В плановую калькуляцию предприятия включили абсолютные значения прибыли, превышающие допустимые в соответствии постановлением № 27 (установлены превышения от 0,01 процента до 6,7 процента). При этом меры по приведению калькуляций отпускных цен в соответствии с требованиями законодательства не принимались.





Судами приняты решения о наложении штрафов в размерах от 2 до 3 базовых величин в отношении должностных лиц предприятий-нарушителей.





Также за превышение уровня установленной торговой надбавки (50 процентов вместо 15 процентов) на маску защитную для лица суд признал виновным и принял решение о наложении штрафа в размере 0,5 базовой величины на ИП.





Решения судов еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленный законодательством срок.