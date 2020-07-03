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Коронакризис: гостиницы сдают номера под офисы

Гостиничный бизнес во время пандемии коронавируса рухнул по всему мира на 80% по сравнению с прошлым годом, однако уже начал показывать осторожный рост. Причина кроется в том, что отели приспособились к ситуации и начали сдавать свои номера в дневное время в качестве офисов.


Многим работникам либо в принципе сложно работать дома, либо офис нужен хотя бы на один день в неделю, пишет Business Insider. А владельцы несетевых гостиниц осознали, что можно сдавать комнаты на день как полноценные рабочие места. И спрос на площади посуточного использования в частных отелях, по данным HotelsByDay, за последние два месяца вырос на 900%.

Специалисты объясняют это тем, что в гостиницах жесткие правила уборки, и люди чувствуют себя там уверенно. Кроме того, некоторые отели предлагают работающим гостям бесплатные закуски. 

Помимо сдачи номеров как офисов, под офисное пространство в гостиницах переоборудуют и конференц-залы.
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