Коронакризис: гостиницы сдают номера под офисы





Многим работникам либо в принципе сложно работать дома, либо офис нужен хотя бы на один день в неделю, пишет Business Insider. А владельцы несетевых гостиниц осознали, что можно сдавать комнаты на день как полноценные рабочие места. И спрос на площади посуточного использования в частных отелях, по данным HotelsByDay, за последние два месяца вырос на 900%.





Специалисты объясняют это тем, что в гостиницах жесткие правила уборки, и люди чувствуют себя там уверенно. Кроме того, некоторые отели предлагают работающим гостям бесплатные закуски.





Помимо сдачи номеров как офисов, под офисное пространство в гостиницах переоборудуют и конференц-залы.