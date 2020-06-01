Романчук: Часовой механизм бомбы под вкладами населения запущен

Часовой механизм бомбы под белорусской экономикой и вкладами населения запущен, - пишет Ярослав Романчук в Фейсбуке. - В январе – мае 2020г. доходы бюджета сектора государственного управления составили BYN20,3 млрд. (39,8% ВВП) или 38,8% уточненного годового плана. Для сравнения в январе – мае 2019г. доходы составили BYN22,4 млрд. (45,5% ВВП) или 43,1% уточненного годового плана.





Получается, что за январь – май 2020г. по сравнению с аналогичным периодом 2019г. сокращение номинальных доходов бюджета сектора государственного управления составило 9,4%.





В январе – мае 2020г. доходы республиканского бюджета составили BYN8,7 млрд. (34,9% уточненного годового плана). Для сравнения за аналогичный период 2019г. было BYN10,16 млрд. (42,7% уточненного годового плана). Получается, что расходы сократились на 14,4%.





Если сравнивать показатели доходов и расходов только за май 2020г. и 2019г., то сокращение доходов сектора госуправления составило 26%, доходов - 40,1%. Это настоящий обвал. Это уже наступивший бюджетный кризис. Доходная часть органов госуправления уже сокращена почти на BYN3 млрд. Стоит напомнить, что май – это никак не конец рецессии белорусской экономики. Это даже не её пик. В мае экономический кризис набирал обороты. Он продолжает это делать в июне и июле.





Это значит, что в 2020г. Беларусь ждёт глубокий бюджетный кризис. Власти рассчитывали на такой сценарий. Доходы органов госуправления должны были составить по запланированному среднегодовому курсу BYN-рубля (BYN2,24/$1) $24,6 млрд. С учётом динамики наполнения государственного бюджета в январе – мае 2020г., особенно в апреле и мае, динамику курса BYN-рубля, а также планов власти стимулировать доходы и инвестиции, доходы бюджета Беларуси грозят сократиться до $17 – 18 млрд. Сокращение ВВП в долларовом выражении на $8 – 10 млрд. и доходов бюджета на $6 – 7,5 млрд. – это гарантированная депрессия. Выйти из неё традиционными для белорусской власти инструментами и методами нельзя.





Проблема населения и бизнеса Беларуси в том, что А. Лукашенко, а вслед за ним новый премьер-министр, глава Администрации президента согласились с необходимостью искусственной поддержки номенклатурных фаворитов среди госпредприятий. Они на дне, в убытках. А. Лукашенко своими распоряжениями также раздал множество щедрых социальных обязательств. Одно дело – обещание, другое дело – источники для их финансирования.





Нацбанк наклонили, заставили выполнять этот преступный в отношении макроэкономической стабилизации приказ. В условиях инвестиционного голода, конфискационных практик белорусских властей, резкого падения ва тной выручки и экспорта, притока переводов из-за рубежа, а также с учётом резкого опережения темпов роста зарплат над производительностью труда (она вообще в минусе) единственным источником оборотного капитала является денежный печатный станок Нацбанка или его резервы. Это значит, что А. Лукашенко, его Совмин и Нацбанк из всех плохих опций в сфере экономической политики выбрали в очередной раз обложить беларусов и белорусский бизнес инфляционным и девальвационным налогом. Мы его почувствуем уже осень 2020г.





По состоянию на 01.06.2020г. депозиты юридических лиц в BYN составили BYN7225,8 млн. Объём рублёвых депозитов населения составил BYN8376 млн. Вместе это BYN15601,8 млн. По состоянию на 01.06.2020г. это ~$6,5 млрд. В случае активной, разорительной денежно-кредитной, бюджетной политике белорусских властей в период июнь–август 2020г. долларовый эквивалент этих депозитов юридических и физический лиц грозит сократиться на $1,5 – 2 млрд.





В случае негативного развития ситуации юридические и физические лица едва ли смогут без потерь забрать свои валютные вклады. А это у юрлиц - ~$4,5 млрд., и у физлиц - $7,27 млрд. В той или иной степени, будь до под флагом спасения суверенитета, укрепления экономической безопасности или проведения посевной белорусские власти залезут в карманы людей и предпринимателей и изымут на свои цели 25 – 30% их денег. По сути дела, это и будет экстренный налог на тех, кто поверил в цивилизованный характер белорусской власти, в том, что она действует по закону и что её институтам можно доверять. Наивность и экономическое невежество наказуемо. Важно помнить, что деньги не растворяются в воздухе, не исчезают в неизвестном направлении. Инфляция и девальвация – это способ трансферта денег в карманы тех, кто первый получает новые, свеженапечатанные BYN-рубли, кому государство прощает долги, кому оно разрешает «кидать» своим партнёров и не платить по обязательствам.





К сожалению, горький, болезненный опыт разорения и конфискации периода 1995-2019гг. белорусские власти не выучили. Опять те же грабли. Опять те же шишки. Распорядители чужого даже не морщатся от боли, не мучаются угрызениями собственности. Ведь шишки-то у нас на лбах, дырки в наших карманах, а у них – богатые коттеджи, комфортные автомобили и стабильные источники дохода от «своих» бизнесменов.