“Ноль за воду в жировках” не распространяется на кафе и рестораны





В Минскводоканале Еврорадио подтвердили, что перерасчёт затронет лишь жилые помещения в частных и многоквартирных домах, а также в общежитиях:





“Речь идёт только о физических лицах. По юридическим вопрос решается, — объясняет начальник центра по расчетам с потребителями "Водосбыт" Наталья Субботко. — Пока что решение касается только обычных жильцов”.





Вскоре после того, как из кранов потекла вода с запахом “химии” (а в некоторых районах и того хуже), кафе и рестораны получили уведомление от городских властей. Санэпидемслужба “предложила” им перейти на бутилированную или привозную воду для приготовления еды и личной гигиены.





Для работы общепита требуется намного больше воды, чем для квартиры. Некоторые потратились — а некоторые вывесили объявления о том, что кофе сегодня попить не получится. Например, так было на заправке “Белоруснефть” на перекрёстке улиц Есенина и Слободской, на самом юго-западе Минска.





Нежелание властей делать перерасчёт за воду для предпринимателей понятно. Тарифы для юридических лиц в Беларуси в несколько раз выше, чем для физических. Кафе и рестораны платят около 4 рублей за кубометр воды, в то время как физлица платят за тот же объём меньше 1 рубля.





Ассоциация рестораторов Беларуси направила в Мингорисполком обращение с просьбой подумать о положении общепита: “Мы предложили предоставить льготы пострадавшим ресторанам от некачественной воды”.





Пока ответа не поступило. В Ассоциации ждут его 6-7 июня.





“Коммунальное хозяйство несет ответственность за ущерб, причиненный потребителю вследствие неоказания услуг водоснабжения, канализации либо их оказания с недостатками. Это же касается и качества подаваемой потребителю питьевой воды”, — разъясняет юрист Ассоциации рестораторов Марина Елсукова. Она рекомендует владельцам заведений чётко зафиксировать показания счетчиков в моменты, когда некачественная вода начала и перестала поступать. И подсчитать все убытки организации, чтобы в будущем попытаться их возместить.