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По экспорту сливочного масла Беларусь уступает только Новой Зеландии и ЕС

Разрешения на экспорт в Европейский союз имеют 10 молокоперерабатывающих организаций. Предприятия на постоянной основе проводят сертификацию своих производств по системе качества «Халяль» и «Кошер». Аккредитацию на право поставки продукции в Китай прошли 55 молочных заводов, 13 мясокомбинатов, 8 птицефабрик, 7 рыбоперерабатывающих организаций.



Молочная отрасль — визитная карточка пищевой промышленности Беларуси. Страна производит 1% от мирового объема молока и занимает 5,5% в структуре мирового экспорта. Высокое качество белорусских молочных продуктов, натуральность сырья и конкурентоспособная цена заслужили международное признание. В списке ведущих мировых экспортеров твердых сыров Беларусь занимает четвертую позицию в мире, по сухому обезжиренному молоку — пятую.

Все более стабильным ростом объема в структуре глобальной торговли отмечен экспорт масла: Беларусь вошла в тройку лидеров, опередив США и уступая только Новой Зеландии и ЕС. По молочной сыворотке и продуктам на ее основе Беларусь занимает третью позицию в рейтинге мировых поставщиков. А по экспорту мяса входит в топ-10 лидеров, при этом по охлажденной говядине и мясу птицы занимает седьмую и восьмую строчки мирового рейтинга соответственно.
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