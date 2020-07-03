







Молочная отрасль — визитная карточка пищевой промышленности Беларуси. Страна производит 1% от мирового объема молока и занимает 5,5% в структуре мирового экспорта. Высокое качество белорусских молочных продуктов, натуральность сырья и конкурентоспособная цена заслужили международное признание. В списке ведущих мировых экспортеров твердых сыров Беларусь занимает четвертую позицию в мире, по сухому обезжиренному молоку — пятую.





Все более стабильным ростом объема в структуре глобальной торговли отмечен экспорт масла: Беларусь вошла в тройку лидеров, опередив США и уступая только Новой Зеландии и ЕС. По молочной сыворотке и продуктам на ее основе Беларусь занимает третью позицию в рейтинге мировых поставщиков. А по экспорту мяса входит в топ-10 лидеров, при этом по охлажденной говядине и мясу птицы занимает седьмую и восьмую строчки мирового рейтинга соответственно.