Лишние деньги будут возвращать? В Беларуси принят указ об ограничении прибыли застройщиков до 5%
Александр Лукашенко подписал указ № 247 «О строительстве жилых помещений». Документом устанавливается, что прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан не может превышать 5% от его сметной стоимости в текущих ценах, сообщает пресс-служба президента.
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Документом устанавливается, что прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан не может превышать 5% от его сметной стоимости в текущих ценах.
Преимущественное право строить многоквартирные жилые дома предоставляется строительным организациям, имеющим собственную техническую базу и специалистов, а также коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству.
В целях контроля за выполнением требования по ограничению прибыли в Указе предусмотрено обязательное проведение застройщиками за счет собственных средств аудита в течение трех месяцев после приемки жилого дома в эксплуатацию. Излишне уплаченные средства (в случае их выявления по итогам аудита) будут возвращены гражданам не позднее месяца со дня получения аудиторского заключения.
11:19 03/07/2020
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