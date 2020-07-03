



В основном интернет-магазины зарегистрированы в Минске — 62,7% от общего числа, а половина всех онлайн-торговых площадок принадлежит индивидуальным предпринимателям, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.





Количество открывающихся интернет-магазинов в Беларуси растет с геометрической прогрессией последние 5 лет, сказала Гаврильчик. В основном в них ведется розничная торговля (почти 15 тыс. субъектов).





Специалист отметила, что в Беларуси действует запрет на продажу интернет-магазинами алкогольных и слабоалкогольных напитков, БАДов и лекарств и т.д. А продукты с коротким сроком годности можно продавать при наличии торговой точки, где они также реализуются и хранятся. Продавать «скоропорт» может также изготовитель такой продукции без обязательного торгового объекта.