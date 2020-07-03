+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Количество интернет-магазинов в Беларуси с начала года увеличилось почти на почти на 1,5 тыс.

В период коронавируса выросло количество интернет-магазинов (по данным Торгового реестра) — на 1469 единиц, или 6,5%. Всего сейчас в Беларуси действует 24021 площадка.


В основном интернет-магазины зарегистрированы в Минске — 62,7% от общего числа, а половина всех онлайн-торговых площадок принадлежит индивидуальным предпринимателям, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

Количество открывающихся интернет-магазинов в Беларуси растет с геометрической прогрессией последние 5 лет, сказала Гаврильчик. В основном в них ведется розничная торговля (почти 15 тыс. субъектов).

Специалист отметила, что в Беларуси действует запрет на продажу интернет-магазинами алкогольных и слабоалкогольных напитков, БАДов и лекарств и т.д. А продукты с коротким сроком годности можно продавать при наличии торговой точки, где они также реализуются и хранятся. Продавать «скоропорт» может также изготовитель такой продукции без обязательного торгового объекта.
БЕЛТА
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]