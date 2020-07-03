Нацбанк Беларуси неожиданно вышел на рынок с выпуском облигаций

Размещение выпуска с заявленным объемом 150 млн. рублей состоялось 1 июля без каких-либо анонсов со стороны регулятора. Объем размещения по номиналу составил 123,48 млн. рублей. Доходность облигаций установлена на уровне 4,9999% годовых.





Нацбанк РБ обычно использует рублевые выпуски облигаций для изъятия излишков ликвидности на финансовом рынке страны наряду с депозитными аукционами, пишет afn.by









Однако, буквально 30 июня регулятор сообщил о том, что с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостанавливает проведение операций по привлечению денежных средств банков в депозиты по фиксированной процентной ставке и по результатам депозитных аукционов «в целях стимулирования перераспределения ресурсов на финансовом рынке, в том числе через активизацию рынка межбанковского кредитования».





Иными словами, регулятор сообщил, что у некоторых есть проблемы с ликвидностью, в то время как у других наблюдается ее избыток, и предложил им решать свои проблемы на рыночной основе. Но уже 1 июля НБ РБ изъял с рынка 123,48 млн. рублей. Сумма небольшая по сравнению с объемами приостановленных депозитных аукционов, но сам факт заслуживает внимания.







