



Из приложения Viber будут удалены Facebook Connect, Facebook SDK и Giphy, поскольку сервис сейчас принадлежит Facebook. Кроме того, компания останавливает все рекламные кампании в социальной сети.





Команда Viber присоединилась к глобальному движению #StopHateForProfit, которое было запущено группой международных правоохранительных организаций (включая ADL и NAACP) на фоне волны негативных публикаций, появившихся в огромном количестве в Facebook.





Как пояснила пресс-служба Viber, это знак протеста против бездействия Facebook в отношении публикаций, разжигающих ненависть на платформе. К акции присоединились порядка 200 компаний и организаций по всему миру, среди которых Microsoft, HP, Unilever, Ford Motor, Coca-Cola, PepsiCo, Adidas, Reebok, Starbucks и другие.





Генеральный директор Viber Джамел Агауа отметил:









«Facebook продолжает демонстрировать непонимание своей роли в современном мире. Эта компания зашла слишком далеко: от нарушений безопасности данных и отсутствия конфиденциальности в приложениях до совершенно недопустимого ухода от защиты пользователей от насильственной и ксенофобской риторики. Мы не считаем себя арбитром истины, но реальность заключается в том, что некоторые люди страдают от распространения насильственного контента, и компании должны занять четкую позицию в отношении этого».





Все действия, необходимые для прекращения сотрудничества Viber с Facebook, будут реализованы в июле. Расходы на рекламу в Facebook приостановлены с конца июня.