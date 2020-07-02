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Viber разрывает все отношения с Facebook. Это скажется на функциональности мессенджера

Команда популярного мессенджера Viber объявила о прекращении всех деловых взаимоотношений с компанией Facebook.


Из приложения Viber будут удалены Facebook Connect, Facebook SDK и Giphy, поскольку сервис сейчас принадлежит Facebook. Кроме того, компания останавливает все рекламные кампании в социальной сети.

Команда Viber присоединилась к глобальному движению #StopHateForProfit, которое было запущено группой международных правоохранительных организаций (включая ADL и NAACP) на фоне волны негативных публикаций, появившихся в огромном количестве в Facebook.

Как пояснила пресс-служба Viber, это знак протеста против бездействия Facebook в отношении публикаций, разжигающих ненависть на платформе. К акции присоединились порядка 200 компаний и организаций по всему миру, среди которых Microsoft, HP, Unilever, Ford Motor, Coca-Cola, PepsiCo, Adidas, Reebok, Starbucks и другие.

Генеральный директор Viber Джамел Агауа отметил:


«Facebook продолжает демонстрировать непонимание своей роли в современном мире. Эта компания зашла слишком далеко: от нарушений безопасности данных и отсутствия конфиденциальности в приложениях до совершенно недопустимого ухода от защиты пользователей от насильственной и ксенофобской риторики. Мы не считаем себя арбитром истины, но реальность заключается в том, что некоторые люди страдают от распространения насильственного контента, и компании должны занять четкую позицию в отношении этого».

Все действия, необходимые для прекращения сотрудничества Viber с Facebook, будут реализованы в июле. Расходы на рекламу в Facebook приостановлены с конца июня.
ixbt.com
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