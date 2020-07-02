Viber разрывает все отношения с Facebook. Это скажется на функциональности мессенджера
Команда популярного мессенджера Viber объявила о прекращении всех деловых взаимоотношений с компанией Facebook.
Из приложения Viber будут удалены Facebook Connect, Facebook SDK и Giphy, поскольку сервис сейчас принадлежит Facebook. Кроме того, компания останавливает все рекламные кампании в социальной сети.
Команда Viber присоединилась к глобальному движению #StopHateForProfit, которое было запущено группой международных правоохранительных организаций (включая ADL и NAACP) на фоне волны негативных публикаций, появившихся в огромном количестве в Facebook.
Как пояснила пресс-служба Viber, это знак протеста против бездействия Facebook в отношении публикаций, разжигающих ненависть на платформе. К акции присоединились порядка 200 компаний и организаций по всему миру, среди которых Microsoft, HP, Unilever, Ford Motor, Coca-Cola, PepsiCo, Adidas, Reebok, Starbucks и другие.
Генеральный директор Viber Джамел Агауа отметил:
«Facebook продолжает демонстрировать непонимание своей роли в современном мире. Эта компания зашла слишком далеко: от нарушений безопасности данных и отсутствия конфиденциальности в приложениях до совершенно недопустимого ухода от защиты пользователей от насильственной и ксенофобской риторики. Мы не считаем себя арбитром истины, но реальность заключается в том, что некоторые люди страдают от распространения насильственного контента, и компании должны занять четкую позицию в отношении этого».
Все действия, необходимые для прекращения сотрудничества Viber с Facebook, будут реализованы в июле. Расходы на рекламу в Facebook приостановлены с конца июня.
19:10 02/07/2020
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