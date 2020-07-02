Ничего нового: Мингорсуд "рассекретил" предъявленные Бабарико обвинения
Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют претендента на пост президента Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.
То есть об этих обвинениях сообщалось и раньше, но неофициально. Сейчас же соответствующая информация размещена в Мингорсуде.
Экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико является одним из претендентов на пост президента Беларуси. Он был задержан 18 июня якобы по подозрению в финансовых махинациях вместе с сыном Эдуардом.
Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ.
В четверг в Мингорсуде рассматривалась жалоба на избрание меры пресечения. Благодаря информационному стенду суда стали известны статьи, передает sputnik.by
Так, Виктор Бабарико обвиняется по части второй статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), части второй статьи 235 ("отмывание" денег в особо крупном размере), а также части второй статьи 431 (дача взятки повторно либо в особо крупном размере).
Сыну Бабарико предъявлено обвинение по части второй статьи 243 – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Заметим, что собирать улики и доказывать вину по вышеперечисленным статьям очень сложно, но это при справедливом правосудии.
Но, как уже отмечал в этой связи "Белорусский партизан", обвинить в белорусских реалиях, как в уклонении от уклаты налогов, так и "отмывании" можно любого белоруса, который хоть когда-то занимался хоть какой-то предпринимательской деятельностью, а уж тем более банкира.
И при белорусском "правосудии" без каких-либо фактов и улик суд может признать человека виновным, если на такой приговор будет заказ - прецеденты уже были.
Также в Мингорсуде рассматривали жалобу на меру пресечения Дмитрия Карако, также задержанного в рамках "дела Белгазпромбанка" – друга и помощника Бабарико, а также координатора его инициативной группы.
После рассмотрения жалобы суд решил оставить подозреваемых в СИЗО КГБ.
Дело Белгазпромбанка
Финансовая милиция пришла в Белгазпромбанк 11 июня: в КГК заявили о возбуждении уголовного дела за финансовые махинации – уклонение от уплаты налогов и легитимизацию полученных преступным путем средств.
Сообщалось о двух десятках задержанных, в том числе бывших и нынешних сотрудников банка.
После обысков, в результате которых многие клиенты позже заявили претензии в связи с отсутсвием части содержимого в своих банковских ячейках, Нацбанк отстранил правление банка и назначил временную администрацию во главе с Надеждой Ермаковой.
Основные акционеры банка – Газпром и Газпромбанк – выступали против назначения временной администрации: по их мнению, это решение нарушило как законодательство Беларуси, так и договоренности в рамках ЕАЭС.
Сам Бабарико, выдвигающийся в президенты еще до своего задержания заявлял о том, что на протяжении 20 лет его руководства Белгазпромбанком вопросов к деятельности организации никогда не возникало.
Происходящее он назвал политическим заказом и рейдерским захватом банка. Адвокаты политика подчеркивают, что их клиент невиновен.
Ситуация вызвала международную реакцию: в Европарламенте и Еврокомиссии призывали белорусские власти обеспечить конкурентные выборы и освободить всех активистов и политиков, задержанных правоохранительными органами.
Обеспокоенность высказывали в связи с происходящим в рамках этой электоральной кампании и в Госдепе США – там призвали обеспечить всем претендентам на пост президента равные условия для участия в выборах.
Высказывали обеспокоенность накануне массовыми задержаниями и эксперты ООН.
"Белорусский партизан"
16:59 02/07/2020
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