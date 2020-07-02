







Экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико является одним из претендентов на пост президента Беларуси. Он был задержан 18 июня якобы по подозрению в финансовых махинациях вместе с сыном Эдуардом.





Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ.





В четверг в Мингорсуде рассматривалась жалоба на избрание меры пресечения. Благодаря информационному стенду суда стали известны статьи, передает sputnik.by





Так, Виктор Бабарико обвиняется по части второй статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), части второй статьи 235 ("отмывание" денег в особо крупном размере), а также части второй статьи 431 (дача взятки повторно либо в особо крупном размере).





Сыну Бабарико предъявлено обвинение по части второй статьи 243 – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.





Заметим, что собирать улики и доказывать вину по вышеперечисленным статьям очень сложно, но это при справедливом правосудии.





Но, как уже отмечал в этой связи "Белорусский партизан", обвинить в белорусских реалиях, как в уклонении от уклаты налогов, так и "отмывании" можно любого белоруса, который хоть когда-то занимался хоть какой-то предпринимательской деятельностью, а уж тем более банкира.





И при белорусском "правосудии" без каких-либо фактов и улик суд может признать человека виновным, если на такой приговор будет заказ - прецеденты уже были.





Также в Мингорсуде рассматривали жалобу на меру пресечения Дмитрия Карако, также задержанного в рамках "дела Белгазпромбанка" – друга и помощника Бабарико, а также координатора его инициативной группы.





После рассмотрения жалобы суд решил оставить подозреваемых в СИЗО КГБ.





Дело Белгазпромбанка

Финансовая милиция пришла в Белгазпромбанк 11 июня: в КГК заявили о возбуждении уголовного дела за финансовые махинации – уклонение от уплаты налогов и легитимизацию полученных преступным путем средств.





Сообщалось о двух десятках задержанных, в том числе бывших и нынешних сотрудников банка.





После обысков, в результате которых многие клиенты позже заявили претензии в связи с отсутсвием части содержимого в своих банковских ячейках, Нацбанк отстранил правление банка и назначил временную администрацию во главе с Надеждой Ермаковой.





Основные акционеры банка – Газпром и Газпромбанк – выступали против назначения временной администрации: по их мнению, это решение нарушило как законодательство Беларуси, так и договоренности в рамках ЕАЭС.





Сам Бабарико, выдвигающийся в президенты еще до своего задержания заявлял о том, что на протяжении 20 лет его руководства Белгазпромбанком вопросов к деятельности организации никогда не возникало.





Происходящее он назвал политическим заказом и рейдерским захватом банка. Адвокаты политика подчеркивают, что их клиент невиновен.





Ситуация вызвала международную реакцию: в Европарламенте и Еврокомиссии призывали белорусские власти обеспечить конкурентные выборы и освободить всех активистов и политиков, задержанных правоохранительными органами.





Обеспокоенность высказывали в связи с происходящим в рамках этой электоральной кампании и в Госдепе США – там призвали обеспечить всем претендентам на пост президента равные условия для участия в выборах.





Высказывали обеспокоенность накануне массовыми задержаниями и эксперты ООН.



