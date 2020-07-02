TUT.BY выяснил, где Лукашенко впервые озвучил эту информацию и уточнил у экспертов, угрожал ли белорусской столице голод 26 лет назад.





Когда Александр Лукашенко говорил о "муке на три дня"?





Это было:





25 мая на совещании по экономическим и политическим вопросам:





— Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых — это точно. Виктор Шейман (управляющий делами президента Беларуси. — Прим.) помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог.





19 июня на совещании по экономическим вопросам:





— Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб. Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают.





26 июня на встрече с активом Минской области в Солигорске:





— Шла драка между новой властью, которая зарождалась, и старым парламентом. Не надо ничего, все на народ перекинулось — забастовки, талоны. Как я говорю, на трое суток в Минске муки — чтобы приготовить, дальше забастовка в метро (…). Мы с этого начинали.





Не раз «муки осталось на три дня» всплывало в речи Лукашенко и раньше:





22 февраля 2019 года — на встрече с курсантами Военной академии,





1 июля 2017 года — в выступлении, посвященном Дню Независимости,





30 апреля 2013 года — на встрече с преподавателями и студентами Белорусского государственного аграрного технического университета.





А когда «муки на три дня» прозвучало впервые?





Аналитик Сергей Чалый утверждает, что история про «хлеб на три дня» появилась еще в 1989 году.





— Обещал рассказать, откуда этот мем про «хлеба на три дня». Сам слышал и видел, откуда это пошло, — рассказывал Чалый TUT.BY. — На Дзяды в 1989 году был знаменитый поход в Куропаты под руководством Зенона Позняка. Городских сумасшедших там хватало, и вот там ходил один и без конца кричал: «В стране осталось на три дня хлеба!» Фраза была многократно растиражирована, и, кажется, некоторые поверили, что так оно и было, — говорит аналитик.





Пытались проверить эту информацию. Но никто из десятка человек, которые в 1989-м участвовали в национальном движении и в том году ходили на Куропаты, не вспомнил ни городского сумасшедшего, ни фразу про хлеб.









Поэтому пришлось обратиться к архивам. Оказывается, Лукашенко впервые высказывался по этой проблеме еще 26 лет назад. Правда, в августе 1994 года, когда он только пришел к власти, он озвучил другие факты.





— Я не представлял той тяжести экономических проблем, которые обрушились на мою команду… Выяснилось, например, что завалены продукцией склады мукомольных предприятий, а завтра хлеба может и не быть. Почему?





Потому что нет денег на выпечку хлеба. Оказывается, в бюджете на сегодняшний день не осталось ни одного рубля вследствие популистской политики старого правительства… (цитата по книге Валерия Карбалевича «Александр Лукашенко. Политический портрет»).





То есть 26 лет назад Александр Лукашенко говорил, что денег нет, а мука есть, а позже высказывался уже о нехватке муки.





Что говорят эксперты?

Станислав Богданкевич тогда возглавлял Национальный банк Беларуси (1991−1995). Он назвал информацию о нехватке муки не соответствующей действительности.





— Все было нормально. Да, не было больших запасов. Но не было никакого голода, никакой нехватки денег. Тем более что в то время была огромная эмиссия. Деньги печатались, глядя на солнце. Это приводило к инфляции, но зато денег хватало.





По словам Богданкевича, в стране существовали другие проблемы, связанные с восстановлением независимости Беларуси.





— Естественно, упал сбыт нашей продукции на рынке России. Но проблем с продовольствием в Беларуси, в которой всегда были зерно и картошка, никогда не существовало.





По мнению экс-главы Нацбанка, аналогичные высказывания характерны и для других лидеров, которые побеждают и пытаются переложить ответственность на предыдущую власть (в данном случае на правительство Вячеслава Кебича).





О таких проблемах ничего не знает и Александр Федута. До президентских выборов он являлся первым секретарем Белорусского союза молодежи (преемник комсомола), затем — начальником управления общественно-политической информации Администрации президента Беларуси.





— В августе 1994 года хлебозаводы были хозрасчетными предприятиями. При чем тут правительственные деньги? Кебич сдерживал цены на хлеб. И эту политику потом благополучно продолжил Лукашенко. Но это не означает, что денег нет.





Может быть, у них не было денег закупить муку? Но это означает, что торговля с предприятиями не рассчиталась. А торговля тоже хозрасчетная. Торговле невыгодно так себя вести с поставщиками. Потому что никто не побежит до хлебозавода, а ругаться с продавцами будут все.





Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в начале 1994 года приехал в Беларусь. До этого он жил в Казахстане и три-четыре года учился в Москве.





— Я помню конец Советского Союза, тотальный дефицит. Купить было нечего. Но к 1994 году что в Москве, что в Минске в магазинах было полное изобилие. Да, галопировал курс валюты, галопировали цены. Но в магазинах был достаточно широкий ассортимент всего на любой кошелек.





Такого, чтобы нельзя было купить кефира, молока, хлеба, дешевой колбасы, такого не было никогда. Появился продовольственный импорт на любой вкус. На тот момент, имея скромную работу, можно было питаться. Могу судить по минским родственникам. Сейчас бы их назвали айтишниками, но тогда их зарплата не была предметом зависти, они получали как обычные инженеры.









По словам Иосуба, из заявления Лукашенко можно сделать вывод, что тогда была такая ситуация, теперь другая.





— Но в мае текущего года был подписан указ № 166 «О реструктуризации задолженности». Речь шла о списании или отсрочке задолженности по всей стране для различных комбинатов хлебопродуктов. На эти цели в мае было выделено 1 млрд 852 млн белорусских рублей. Или 900 млн долларов.





Что было бы у нас в стране с хлебом, если бы налогоплательщики не помогли? Поэтому козырять тем, что 26 лет назад было плохо, а сейчас — хорошо, я бы на месте властей не стал.



