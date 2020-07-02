Белорусский рубль продолжает девальвироваться

На последних торгах уходящей недели белорусский рубль смог прервать серию из шести укреплений доллара подряд, но девальвировался к евро и российскому рублю.





Курс доллара снизился всего на 0,0029 BYN до 2,4214 BYN/USD и покинул максимум за полтора месяца. Напомним, что за предыдущие шесть дней доллар подскочил на 0,0551 BYN.





Курс евро вырос на 0,0083 BYN до 2,7311 BYN/EUR. Евро дорожает уже четвёртый день на общую сумму 0,0588 BYN и поднимается до максимума за 84 дня.





Курс российского рубля подскочил на 0,0200 BYN до 3,4359 BYN/100 RUB. Это позволило рублю РФ покинуть минимум за 15 дней.





Итоги июня 2020 на валютном рынке Беларуси:

Белорусский рубль девальвировался ко всем валютам по итогам месяца:





курс доллара поднялся всего на 0,0023 BYN (+0,10%);

курс евро подскочил на 0,0299 BYN (+1,12%);

сотня российских рублей подорожала на 0,0127 BYN (+0,37%);

корзина валют потяжелела на 0,44%.









Центробанк России

Вчера россияне решили, что надо поменять старую Конституцию, для этого им предложили целый выходной день. МосБиржа не работала, официальные курсы валют не менялись.





Сегодня торги возобновились. Российский рубль девальвировался к доллару и евро. Официальный курс доллара на завтра вырос всего на 8 копеек до 70,5198 российских рублей — максимума с начала лета.





Курс евро ЦБРФ на завтра вырос на 33 копейки до 79,5181 российских рублей — максимума с середины мая.





Итоги июня на валютном рынке России

курс доллара за месяц снизился на 31 копейку (−0,44%);

курс евро вырос на 44 копейки (+0,57%).