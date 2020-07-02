Внешний госдолг немного снизился. Но скоро может вырасти на $1 млрд

Как сообщили в Министерстве финансов РБ, внешний государственный долг страны на 1 июня 2020 года достиг 16,8 млрд. долларов. Минфином были привлечены за пять месяцев текущего года внешние государственные займы на 449,3 млн. долларов.





Основным кредитором оказались правительство и банки России, предоставившие Беларуси кредиты на 250,1 млн. долларов. Кроме того, были размещены облигации на 141,5 млн. долларов. Кредитов Экспортно-импортного банка Китая было предоставлено на 41,4 млн. долларов. Еще 10,6 млн. долларов выделил Беларуси МБРР, а 5,7 млн. долларов — ЕБРР и СИБ.





Что касается погашения внешнего государственного долга, то и здесь лидирует Россия: белорусский Минфин в январе—мае текущего года выплатил правительству РФ 289,1 млн. долларов. Это больше суммы новых кредитов от России.





Банкам Китая наш Минфин отправил 209,4 млн. долларов, что также намного превышает новые китайские кредиты. Еще 88,3 млн. долларов были выплачены Евразийскому фонду стабилизации и развития, 54,8 млн. долларов — МБРР, 1,3 млн. долларов — ЕБРР и СИБ и 0,7 млн. долларов — Товарно-кредитной корпорации США.





В итоге за рассматриваемый период Беларуси погасила внешний государственный долг на 643,6 млн. долларов.









Минфин еще не сообщил информацию о динамике внешнего государственного долга в июне, но уже известно, что он может вырасти примерно на 1 млрд. долларов.





Это вызвано размещением 24 июня 2020 года двух выпусков еврооблигаций РБ на общую сумму 1,25 млрд. долларов. Спрос на облигации составлял 4,8 млрд. долларов, а количество инвесторов равнялось 170.





На внутреннем рынке РБ в январе — мае 2020 года Минфином было размещено валютных государственных облигаций на 208,9 млн. долларов, а погашено — на 307,4 млн. долларов и 161,2 млн. рублей.





В результате внутренний государственный долг за пять месяцев вырос на 0,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), то есть на 7,6%, достигнув 9,4 млрд. рублей.





Суммарный внешний и внутренний государственный долг РБ за пять месяцев текущего года увеличился на 5,1 млрд. рублей (11,4%) и достиг 49,9 млрд. рублей.