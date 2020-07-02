



14 дней в обсерваторе в санаториях Беларуси, отрицательный тест на коронавирус в два этапа, разрешение на работу в России — так проходила перевахтовка, сообщает Neft.by . И вот уже автобусы везут белорусских нефтяников в аэропорт. Первый рейс Минск — Ноябрьск вылетел в Сибирь 28 июня. Те, кто с 18 марта остались на Севере, вылетели из Ноябрьска в Минск 28 июня. Затем еще два рейса. Испытание прошли успешно, родина встретила отличной погодой и семейными объятиями.





Вахта для многих нефтяников из-за COVID-19 затянулась на четыре месяца. По их словам, в первые два было трудновато, в то время было много разных слухов. Создали чат в вайбере, где получали информацию обо всем происходящем. Психологически становилось легче, ведь нет ничего хуже неизвестности.





Вопрос с перехватовками в Сибири в "Белоруснефти" решали в законодательном порядке: выступило с обращением в госорганы Беларуси о проработке на межправительственном уровне возможности снятия ограничения для въезда на территорию России. В результате вышло распоряжение Правительства Российской Федерации № 1445-р от 29 мая 2020 года, снимающее ряд ограничений на въезд иностранных граждан. В «Белоруснефти» выполнили все требования Роспотребадзора к вахтовикам: пребывание 14 дней в обсераваторах, тесты на коронавирус и прочие.





Компания первая в стране провела перевахтовку в Сибири. Официально и легально. Нефтяники выражают благодарность за помощь в организации процесса Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиру Семашко, сотрудникам посольства, а также Гомельскому облисполкому, Федерации профсоюзов Беларуси, областному центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, директорам санаториев, главврачам филиала № 6 Центральной городской поликлиники Гомеля, а также Светлогорской и Речицкой ЦРБ. И, конечно, вахтовикам, в очередной раз прошедшим испытание Севером.