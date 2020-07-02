«Витязь» начнет выпуск зарядок для электромобилей

«Новые устройства будут почти в три раза мощнее тех, которые сейчас изготавливает предприятие. Они позволят полностью зарядить электромобиль с аккумулятором в 40 кВт за 10-15 минут. Планируется, что серийное производство станций начнется уже в конце этого года», — отмечается в сообщении.





Как сообщалось ранее, ОАО «Витязь» 16 июня 2020 г получило международный сертификат соответствия СТБ ISO 9001-2015, удостоверяющий высокий уровень проектирования, производства и обслуживания электрозарядных станций «Витязь» для электромобилей. В настоящее время предпрриятие производит свыше 10 моделей электрозарядных станций от «медленных» мощностью 7,2 кВт до «быстрых» на 60 кВт.



