Такое сообщение появилось 2 июля на официальном канале Мингорисполкома в Telegram.





От платы за холодное водоснабжение освободят жителей домов Московского и Фрунзенского, а также частично других районов столицы, которые не могли использовать питьевую воду из-за сбоев в системе. Минскводоканал в течение 3 дней составит списки адресов и передаст их в расчетно-справочные центры.





Напомним, 24 июня в нескольких крупных районах на западе Минска — Малиновке, Сухарево, Каменная горка, жители стали жаловаться на резкий и неприятный запах воды, идущей из крана. Лаборатория «Минскводоканала» заверила: кроме показателя «Запах», остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм. Позже выяснилось, что проблемы с водой затронули около 2,5 тысячи домов. В пострадавшие районы власти организовали подвоз питьевой воды. Вечером 26 июня главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк не рекомендовала пить воду из-под крана в проблемных районах. 27 июня запрет был снят. Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович накануне заявил, что причина некачественной воды была в водоводе, на котором выполнялись ремонтные работы. 26 июня он был отключен.