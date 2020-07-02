Минску важно снизить и отсрочить выплаты по проекту БелАЭС

Проспект эмиссии белорусских евробондов, которые были размещены 17-24 июня 2020 года, содержит также график предстоящих выплат Беларуси по государственному долгу. Согласно этому графику, Беларусь в 2020 году должна направить на выплаты по внутреннему и внешнему госдолгу USD3,42 млрд, в 2021 году – USD3,23 млрд, в 2022 году – USD3,57 млрд, в 2023 году – USD3,84 млрд, в 2024 году – USD3,06 млрд, в 2025 году – USD2,64 млрд.





Предполагается, что платежи по госдолгу могут снизиться ниже USD3 млрд только после 2025 года (хотя с учетом существующих тенденций развития белорусской экономики такой вывод делать преждевременно).





Между тем, президент Беларуси поставил перед правительством задачу снизить к 2025 году в два раза долговую нагрузку на экономику – до уровня 20% ВВП. Отметим, что в 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2% по сравнению с 2018 г. до BYN131,952 млрд (USD55,29 млрд в эквиваленте). Если же кредитные условия на строительство БелАЭС не будут пересмотрены принципиально, решить эту задачу не получится.





Отметим, что на 1 апреля 2020 года госдолг Беларуси составлял USD20,6 млрд. В том числе USD7,925 млрд, или 47,6% внешнего долга – это двусторонние кредиты России. До недавнего времени именно РФ была для Беларуси источников дешевых кредитных ресурсов, однако в последнее время этот источник явно иссяк.





Нежелание Кремля и далее бескорыстно поддерживать белорусскую экономику подтверждается не только сжатием энергетических субсидий (отказ от компенсации издержек от налогового маневра и пересмотра цен на газ). Это продемонстрировал также затянувшийся торг по пересмотру условий кредита на строительство АЭС в Островце.

Россия «смягчила» атомный кредит примерно на USD600 млн

Напомним, РФ выделила государственный кредит на строительство БелАЭС в размере до USD10 млрд. Но сейчас уже известно, что реализация этого проекта обойдется для Беларуси дешевле (в том числе и потому, что ранее Минск настоял на расчетах за кредит в российских рублях). По оценкам российского генподрядчика БелАЭС – «Атомстройэкспорта» – стоимость БелАЭС не превысит USD6 млрд.





По нынешнему, пока еще действующему соглашению, погашение кредита на строительство БелАЭС должно начаться через 6 месяцев после ввода станции в эксплуатацию, но не позже 1 апреля 2021 года. Возврат денег предусмотрен 30 равными долями каждые 6 месяцев. На половину суммы начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на остальную половину – проценты по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83. Беларусь должна выплатить этот российский госкредит в течение 25 лет.





Официальный Минск два года добивался пересмотра условий кредита на строительство БелАЭС, заявляя, что «Росатом» при строительстве атомных станций в других странах предоставляет им средства на более выгодных условиях.





Москва долгое время не реагировала на просьбы белорусской стороны. Более того, как ранее заявлял экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич, российская сторона не видит в этом необходимости, но, по его словам, «окончательное решение можно будет принимать к моменту выхода станции на установленные параметры эксплуатации, исходя из объективных экономических условий» (цитата по РИА Новости).





Чтобы принудить российскую сторону пересмотреть кредитное соглашение, белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил «Росатому» подать в суд, заявив, что по вине генподрядчика строительство БелАЭС изменились плановые сроки ввода станции в эксплуатацию.





Пуск первого энергоблока БелАЭС был перенесен с 2018 года на 2019 год, затем – на первый квартал 2020 года, потом – на июль 2020 года, теперь, как на днях заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, – на август 2020 года.





Минск в очередной раз назвал вероятный срок запуска первого блока БелАЭС после того, как РФ скорректировала условия кредита на реализацию белорусского проекта.





Недавно Правительство РФ поручило Минфину совместно с МИД и другими ведомствами провести с Беларусью переговоры по корректировке условий кредита на строительство БелАЭС и затем подписать протокол от имени правительства РФ. Вероятно, генподрядчику строительства БелАЭС – «Росатому» – важно завершить «образцовую» новостройку в Беларуси на позитивном фоне, и для Москвы это стало решающим фактором в данном споре с Минском.





Согласно новым условиям, действующая «смешанная» процентная ставка по атомному кредиту для Беларуси заменяется на фиксированную в размере 3,3% годовых. Также дата начала погашения основного долга по кредиту переносится с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.





Отметим, что белорусская сторона пока этот документ не подписала. Однако вряд ли у нее есть шанс на финише запуска первого энергоблока БелАЭС настоять на более глубокой корректировке предложенных РФ условий кредита.

Через два-три года Минск может снова попросить об отсрочке платежей

Эксперты оценили размер выгоды для Беларуси от пересмотра РФ условий кредита на БелЭС в USD600 млн. Для сравнения: по оценкам Минэнерго Беларуси, интеграция БелАЭС в энергосистему страны потребует около USD700 млн, а это тоже преимущественно кредитные ресурсы, которые скоро нужно будет возвращать.





Между тем, как известно, белорусская сторона просила у РФ не только снизить ставку по кредиту, выданному под строительство БелАЭС и отложить сроки выплат, но расширить временные рамки выплаты кредита.





В начале 2002 года министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщал, что Беларусь и Россия обсуждают снижение кредитной ставки и срока, а также продление выплат российского кредита на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет.





Получается, что расширить рамки выплаты масштабного кредита Минску не удалось. В результате белорусская сторона должна будет выплачивать ежегодно по российскому госкредиту на строительство атомной станции – без учета процентов (!) – как минимум, USD240 млн (если, конечно, новостройка обойдется для Беларуси не дороже USD6 млрд) в течение 25 лет.





Поэтом нельзя исключить того, что перед запуском второго энергоблока или же в целом ввода в эксплуатацию БелАЭС Минск будет просить РФ об очередной корректировке условий атомного российского кредита.

Есть смысл не торопиться

Параллельно с подготовкой к запуску первого энергоблока БелАЭС ведутся также работы по закуску второго энергоблока. Первая топливная загрузка второго энергоблока БелАЭС запланирована на декабрь 2020 г., сообщил гендиректор РУП «Белорусская атомная электростанция» Михаил Филимонов в интервью газете «Республика» 9 июня.





«Достижение проектной годовой мощности Белорусской АЭС планируется в 2023 г, когда объем производства достигнет 18,5 млрд кВт·ч, что составит 42,8% от электропотребления (брутто) республики, которое в указанный период ожидается на уровне 43,2 млрд кВт·ч», – рассказал генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд 18 июня в интервью государственному агентству Белта.





Итак, к 2023 году БелАЭС будет вырабатывать 18,5 млрд кВт·ч – 42,8% от электропотребления страны. Ожидается, что потребление электроэнергии к этому времени вырастет до 43,2 млрд кВт·ч. Однако не факт, что потребление действительно вырастет.





Потребление электроэнергии в Беларуси в 2019 г. увеличилось всего на 0,3% в сравнении с 2018 г. до 37,926 млрд кВт·ч. В 2020 г внутренний спрос на электроэнергию должен вырасти, согласно Концепции развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 г, на 4,76% по сравнению с 2019 г. до 39,732 млн кВт·ч. Сомнительно, что при нынешних темпах потребление электроэнергии в стране уже через три года вырастет на 3,5 млрд кВт·ч.



