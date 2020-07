Опубликован мировой рейтинг банков. Среди них два белорусских





Самым крупным в мире банком не в первый раз остается Industrial and Commercial Bank of China (объем капитала — 380 млрд долларов). Далее идут China Construction Bank (316 млрд долларов), Agricultural Bank of China (277 млрд долларов) и Bank of China (258 млрд долларов). На пятом месте американский банк JPMorgan Chase с размером капитала 214 млрд долларов. В первую десятку вошли три американских банка Bank of America (198 млрд долларов), Wells Fargo (158 млрд долларов) и Citigroup (155 млрд долларов); британский HSBC (148 млрд долларов), а также японский Mitsubishi UFJ (143 млрд долларов), пишет officelife.media.





Как отмечает The Banker, по итогам 2019 года банки смогли аккумулировать у себя впечатляющие капиталы — почти 9 трлн долларов, и это помогло выстоять им в период глобального кризиса. В целом у мировой банковской системы очень хорошие показатели.





В первой 30-ке крупнейших банков также преобладает китайский капитал — их всего 11. Американских банков — 6, японских и французских банков — по 4. В топ-30 вошел и российский Сбербанк (70 млрд долларов). Кроме того, из российских банков в рейтинг вошел Тинькофф-банк. Как отмечают составители рейтинга, банки России в целом улучшили свою капитализацию, но отстают по качеству активов и надежности.





Беларусбанк занял в топ-1000 банков мира 589-е место в общем зачете и 19-е — среди банков Центральной и Восточной Европы. По данным The Banker, объем капитала Беларусбанка — 1,518 млрд долларов. По данным финансовой отчетности Беларусбанка, на 31 декабря 2019 года его капитал составлял 3 289 679 рублей.





Белагропромбанк стал вторым из белорусских банков в рейтинге The Banker. С объемом капитала 607 млн долларов он расположился в конце рейтинга на 916-м месте.