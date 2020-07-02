Отраслевая лаборатория антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области торговли, функционирующая на базе Белорусского государственного экономического университета, провела исследование рынка нерегулярных городских пассажирских перевозок легковыми автомобилями. В проблемное поле исследования вошли не только перевозки автомобилями такси, но также другие формы организации перевозок: такси, фрахт, аренда автомобиля с водителем.





Согласно данным исследования, с 2017 по 2019 год наблюдается резкий рост количества субъектов, осуществляющих деятельность такси – на 43,4% или на 2223 субъекта. По итогам 2019 года их число составило 7 441 организаций и индивидуальных предпринимателей. Такой вид экономической деятельности как аренда автомобиля с водителем начал учитываться в статистике только в 2019 году и составил 608 субъектов на конец года. Индивидуальные предприниматели составляют до 88% от общего числа субъектов деятельности такси. Среди субъектов деятельности аренды легковых автомобилей с водителем ИП составляют порядка 70%.





В нерегулярных перевозках пассажиров в 2019 году были задействованы около 35 тыс. легковых автомобилей. Данный показатель увеличился примерно на 30 % за период 2017-2019 года.





За исследуемый период почти на 60% выросли цифры статистики по пассажирообороту автомобилей-такси по Республике Беларусь. Однако опросы экспертов рынка и водителей, проведенные отраслевой лабораторией, показали, что официальная статистика не в полной мере фиксирует реальный пассажирооборот. Исходя из экспертных оценок и результатов опроса водителей, пассажирооборот нерегулярных пассажирских перевозок легковыми автомобилями за 2019 год составил не менее 1176 млн пассажиро-километров, что более чем в 4 раза превышает официальные данные.





На расширение рынка оказали влияние несколько факторов: отмена лицензирования деятельности такси в 2018 году и ряд других регуляторных изменений, а также значительное развитие сервисов-агрегаторов. В настоящий момент на рынке имеет место разнонаправленная динамика отдельных показателей.





Так увеличивается количество поездок на автомобилях такси при том, что снижается средняя протяженность одной поездки. Аналогично увеличивается стоимость одного километра поездки, но за счет снижения средней протяженности одной поездки снижается и ее средняя стоимость. При этом заработок водителей растет за счет увеличения количества поездок и времени, отводимого занятости в сфере такси.





Исходя из результатов опросов водителей и экспертов, общий объем рынка в 2019 году составил более 824,1 млн белорусских рублей или 394 млн долларов. Вклад услуг нерегулярных пассажирских перевозок в ВВП Республики Беларусь находится в диапазоне от 0,086% до 0,35%. Для сравнения, в 2018 году услуги по временному проживанию и питанию всего сегмента HoReCa cоставили 0,9% ВВП, деятельность в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха – также порядка 0,9% ВВП.





Несмотря на отмену лицензирования деятельности такси, ряд требований законодательства оказывает большое воздействие на субъекты деятельности пассажирских перевозок, что выражается в форме отказа от легализации деятельности.





Эксперты оценивают долю нелегальных перевозок на уровне около 30% от общего объема рынка. Величина нелегального рынка составила порядка 239 млн рублей или 114,28 млн долларов. Объем легального рынка соответственно оценивается в 585,1 млн рублей или 279,76 млн долларов.





Также опросы экспертов и водителей показали, что на практике имеет место также такая форма осуществления перевозок как фрахт. Эта форма пассажирских нерегулярных перевозок в явном виде не выделяется в официальных статистических источниках. В то же время, по средневзвешенной оценке экспертов доля фрахта, как подвида экономической деятельности, составляет около 40%. Таким образом, возникает необходимость учета, прозрачного регулирования и контроля за осуществлением деятельности, которая имеет место на практике, но недостаточно оформлена регуляторно и учетно.









Одна из ключевых проблем, которые видит регулятор, это снижение уровня безопасности и дисциплины исполнения требований Правил дорожного движения, в том числе водителями такси. Одной из причин этого регулятор видит отмену лицензирования, которое являлось инструментом в борьбе с нарушителями и профилактикой нарушений. В то же время, возврат лицензирования усложнит вход на рассматриваемый рынок, что потенциально может отразиться на доле теневого сегмента.





В целом исследование показало, что на рынке в настоящий момент отсутствует единство, системность и единая методология собираемой информации между различными ведомствами, занимающимися регулированием данной сферы. Несмотря на введенное в 2018 году обязательство Электронных информационных систем (ЭИС) предоставлять информацию о поездках в налоговые органы, использование возможностей ЭИС с точки зрения передачи данных в контролирующие органы происходит не в полной мере. Отсутствие актуальной статистики значительно усложняет возможность оперативно реагировать на все вызовы и проблемы, выявляемые на рынке нерегулярных пассажирских перевозок автомобилями такси, отмечается в исследовании.



