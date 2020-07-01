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Лукашенко поручил отвязать дорожный сбор от техосмотра: Это пытаются сделать уже три года

Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить «совершенствование порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению техосмотра».


Об этом говорится в распоряжении, подписанном руководителем государства 1 июля.

Лукашенко выбрал довольно странную формулировку: ведь совершенствовать пока что нечего, отмечает «Еврорадио». Закон, отвязывающий «дорожный сбор» от техосмотра, не принят. Правительство работает над изменением порядка уплаты дорожного сбора (его ещё называют транспортным налогом) с конца 2017 года, да всё никак не получается.

Тогда Минфин собирался или отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра, или вовсе включить сбор в стоимость автомобильного топлива. Также дорожный сбор собирались разрешить оплачивать поэтапно и не за целый год. Но воз и ныне там — в конце 2019 года «отвязывание» дорожного сбора от техосмотра перенесли на 2020 год.


В качестве альтернативы обсуждается вариант включения сбора в стоимость автомобильного топлива, платить дорожный сбор можно будет по частям, а тем, кто заплатит дорожный сбор сразу на год вперед, сделают большую скидку. Владельцев электромобилей избавили от уплаты дорожного сбора осенью 2018–го.

Из-за того, что дорожный сбор привязан к техосмотру, многие беларуские водители отказались от прохождения техосмотра — всего без техосмотра ездит половина машин, пишет The Village Беларусь.
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