



Об этом говорится в распоряжении, подписанном руководителем государства 1 июля.





Лукашенко выбрал довольно странную формулировку: ведь совершенствовать пока что нечего, отмечает «Еврорадио» . Закон, отвязывающий «дорожный сбор» от техосмотра, не принят. Правительство работает над изменением порядка уплаты дорожного сбора (его ещё называют транспортным налогом) с конца 2017 года, да всё никак не получается.





Тогда Минфин собирался или отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра, или вовсе включить сбор в стоимость автомобильного топлива. Также дорожный сбор собирались разрешить оплачивать поэтапно и не за целый год. Но воз и ныне там — в конце 2019 года «отвязывание» дорожного сбора от техосмотра перенесли на 2020 год.









В качестве альтернативы обсуждается вариант включения сбора в стоимость автомобильного топлива, платить дорожный сбор можно будет по частям, а тем, кто заплатит дорожный сбор сразу на год вперед, сделают большую скидку. Владельцев электромобилей избавили от уплаты дорожного сбора осенью 2018–го.



