+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

МАЗ собрал туравтобус для студентов с кухней и уборной

МАЗ собрал туристический автобус для молодежи с раскидными креслами и кухней, сообщили на предприятии.


Минский автозавод собрал туристический автобус для студентов и преподавателей Педуниверситета. Салон рассчитан на 44 пассажира, нашлось также место для мини-кухни, уборной и холодильника. Автобус сегодня передали руководству вуза в торжественной обстановке прямо на территории завода, пишет "Интерфакс".

Туристический МАЗ 251 считается автобусом второго поколения. Его выделяет современный дизайн кузова и светотехники. По своим конструкциям и оснащению автобус не имеет аналогов в СНГ.

Несущий кузов сварен из стальных труб и спецпрофилей и облицован стеклопластиком, что позволило сэкономить место, улучшить теплоизоляцию и повысить долговечность конструкций. Пластиковые панели обшивки вклеены в каркас стекла. Причем в автобусе отсутствуют профили накладок на швах.

В автобусе используется двигатель Mercedes-Benz класса Евро-5 на 360 «лошадей». Он идет в паре с 6-ступенчатой коробкой передач от ZF.

В салоне поставили 44 мягких кресла (почти «раскладушки») с отдельным местом для гида. Как и полагается, внутри работает мощный кондиционер. Для удобства автобус оборудован мини-кухней, туалетом, холодильником, аудио- и видеосистема. Есть и вместительный багажник – на более чем 7 «кубометров».


Ветровое стекло изготовлено из «триплекса» толщиной 7 мм. Для водителя предусмотрено сиденье с регулируемой высотой и травмобезопасная рулевая колонка, а боковые зеркала заднего вида управляются электроприводом.

"Туристический автобус предназначен для дальних рейсов как внутри страны, так и за рубежом. Он соответствует классу Евро-5, так что может свободно перемещаться в странах Евросоюза. И мы рады, что теперь автобус пополнит автопарк педагогического университета, а, соответственно, сможет использоваться для поездок студентов и преподавателей", – отметили в ОАО "МАЗ".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]