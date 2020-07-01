+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира

Рыночная капитализация Tesla достигла 209,47 миллиарда долларов.

Иллюстрация REUTERS 

Производитель электрокаров Tesla, основателем и руководителем которого является бизнесмен Илон Маск, в среду, 1 июля, достиг наибольшей рыночной капитализации среди других автопроизводителей. Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на Reuters. 

Так, по состоянию на утро 1 июля цена одной акции Tesla составляла 1133 доллара, что на 5% больше, чем было в предыдущий день. Таким образом, рыночная капитализация Tesla достигла 209,47 миллиарда долларов. Это почти на 6 миллиардов больше, чем у Toyota, которая заняла второе место. 

В целом же с начала 2020 года цена акций Tesla выросла более чем на 163%. Как отмечает Reuters, столь стремительный рост объясняется уверенностью инвесторов компании и ее перепозиционированием из нишевого производителя в одного из лидеров по производству «чистых автомобилей». 


Кроме того, с третьего квартала 2019 года Tesla, которая до того несколько лет была убыточной компанией, стала стабильно приносить прибыль. В 2019 году совокупный доход Tesla составил 24,6 миллиарда долларов, при этом компания произвела 367 200 автомобилей. Сам Маск прогнозировал, что в 2020 году Tesla выйдет на показатель в полмиллиона автомобилей в год.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]