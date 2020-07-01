



TUT.BY спросил у эксперта, что будет с курсом белорусского рубля.





Независимый эксперт Константин Бичун считает, что в июле не стоит ждать высокой волатильности курсов валют, потому что пока предпосылок для этого нет.





— В мае и июне укрепление белорусского рубля произошло за счет апрельской встречи стран ОПЕК+, на которой было заключено соглашение о сокращении объемов добычи нефти. Коридор цен за бочку нефти марки Brent в 40−42 доллара обеспечил нам снижение цены курса ниже 2,40 рубля за доллар.





Если год назад я мог сказать, что курс USD/BYN не особо зависит от цены на сырую нефть, то сейчас мы наблюдаем очень тесную корреляцию (свыше 90%) между нефтью и парами доллар / белорусский рубль или доллар / российский рубль, — рассказывает Константин Бичун.









Эксперт говорит, что нефтяное соглашение, которое было заключено, действовало не в полной мере. Например, Ирак не сразу вышел на сокращение добычи, однако сейчас, как говорит Константин Бичун, «Россия и саудиты говорят о том, что договор в силе».





— Но я не исключаю, что в ближайшее время мы увидим нарушения этого соглашения. Страны с маленькой долей в ОПЕК+ будут потихоньку наращивать добычу, разбираясь с последствиями пандемии и залатывая дыры в бюджете. Но, думаю, все будет в пределах разумного.





Всеобщее наращивание объемов добычи нефти или скидок значительно снизит стоимость нефти. Я думаю, что цена на нефть не особо изменится в ближайшее время. Мы увидим коридор 40−45 за баррель, разрыв большой из-за высокой волатильности на рынке сырой нефти.





По словам эксперта, такая ситуация с нефтью не особо будет корректировать стоимость белорусского рубля. Он ожидает, что в течение июля курс американской валюты будет держаться в пределах 2,43−2,44 белорусского рубля.





— Евро к белорусскому рублю, думаю, будет иметь схожую с долларом динамику. Курс будет 2,71−2,72 рубля за евро, — продолжает Константин Бичун. — Курсы валют в июне были самыми оптимальными для покупки. Лучше они не станут, так как есть очень много факторов, ухудшающих ситуацию.





Курс, о котором говорилось еще в апреле, — 2,7 рубля за доллар, становится все реальнее. Резервы у Нацбанка истощаются, покупать валюту на международных рынках не за что, деятельность предприятий ухудшилась, количество безработных растет.



