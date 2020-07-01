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Пока в Беларуси строят: старейшая французская АЭС прекратила работу

В эльзасском городке Фессенхайм в понедельник, 29 июня, был остановлен последний действующий энергоблок старейшей атомной электростанции Франции. Закрытие приветствовали активисты экологических движений, но оно также стало поводом для беспокойства работников станции и местных жителей.

АЭС в Фессенхайме была введена в эксплуатацию в 1977 году. Два ее реактора мощностью 900 мегаватт производили в среднем 11 млрд кВтч ежегодно, передает rfi.fr

Первый реактор был остановлен в феврале этого года. Процесс выгрузки и утилизации отработавшего ядерного топлива может занять еще пять лет. Только после этого начнется демонтаж самой станции, который планируют завершить к 2040 году.

Помимо активистов движения за выход из ядерной энергетики закрытия АЭС в Фессенхайме добивались соседние Швейцария и Германия. В последние годы на станции неоднократно происходили сбои в работе. А долина Верхнего Рейна остается сейсмически активным регионом и зоной постоянных подтоплений. 

Однако французское Управление ядерной безопасности ASN оценивало АЭС в Фессенхайме как одну из самых надежных в стране.

Пока активисты экологических движений празднуют победу, профсоюзные организации работников АЭС в Фессенхайме называют 29 июня «днем траура». Местные жители считают решение о закрытии необдуманным и исключительно политическим. 

Критики также указывают на то, что после закрытия АЭС региону в холодные зимы придется покупать электричество, производимое на угольных ТЭЦ соседней Германии. И такое решение вряд ли вписывается в представления об «экологическом переходе».
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