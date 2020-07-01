Пока в Беларуси строят: старейшая французская АЭС прекратила работу

АЭС в Фессенхайме была введена в эксплуатацию в 1977 году. Два ее реактора мощностью 900 мегаватт производили в среднем 11 млрд кВтч ежегодно, передает rfi.fr





Первый реактор был остановлен в феврале этого года. Процесс выгрузки и утилизации отработавшего ядерного топлива может занять еще пять лет. Только после этого начнется демонтаж самой станции, который планируют завершить к 2040 году.





Помимо активистов движения за выход из ядерной энергетики закрытия АЭС в Фессенхайме добивались соседние Швейцария и Германия. В последние годы на станции неоднократно происходили сбои в работе. А долина Верхнего Рейна остается сейсмически активным регионом и зоной постоянных подтоплений.





Однако французское Управление ядерной безопасности ASN оценивало АЭС в Фессенхайме как одну из самых надежных в стране.





Пока активисты экологических движений празднуют победу, профсоюзные организации работников АЭС в Фессенхайме называют 29 июня «днем траура». Местные жители считают решение о закрытии необдуманным и исключительно политическим.





Критики также указывают на то, что после закрытия АЭС региону в холодные зимы придется покупать электричество, производимое на угольных ТЭЦ соседней Германии. И такое решение вряд ли вписывается в представления об «экологическом переходе».