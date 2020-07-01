Белорусский рубль опять отправился искать дно

Курс доллара вырос до максимума за 44 дня, а курс евро подскочил до максимума за 83 дня. Стоимость валютной корзины поднялась на 0,17% до максимума почти за четыре недели.





Курс доллара растёт уже шестые торги подряд. Сегодня он прибавил ещё на 0,0120 BYN до 2,4243 BYN/USD. За последние шесть торговых сессий доллар подскочил на 0,0551 BYN до максимума за 44 дня.





Курс евро вырос сразу на 0,0157 BYN до 2,7228 BYN/EUR. За последние три дня стоимость евро выросла на 0,0475 BYN, а за последние семь дней на 0,0613 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0064 BYN до 3,4159 BYN/100 RUB до минимума за 15 дней. С начала недели сотня российских рублей подешевела на 0,0327 BYN.





Итоги июня 2020 на валютном рынке Беларуси:

Белорусский рубль девальвировался ко всем валютам по итогам месяца:





курс доллара поднялся всего на 0,0023 BYN (+0,10%);

курс евро подскочил на 0,0299 BYN (+1,12%);

сотня российских рублей подорожала на 0,0127 BYN (+0,37%);

корзина валют потяжелела на 0,44%.









Центробанк России

Сегодня россияне думают над тем с каким вариантом Конституции жить дальше. Чтобы им легче думалось было принято решение сделать 1 июля выходным днём.





Московская биржа не работает, торги иностранными валютам не проводятся.





Напомним, что вчера Банк России повысил официальный курс доллара на 49 копеек до 70,4413 российских рублей — максимума за месяц. Официальный курс евро был повышен на 31 копейку до 78,9929 российских рублей — максимума за две недели. Эти значения актуальны на сегодня и на завтра.





Вчера уже после того, как ЦБРФ установил новые курсы, доллар и евро продолжили расти на Мосбирже и к завершению торгов стоимость доллара поднялась до 71,17 российских рублей, а евро пробивал вверх уровень 80,00 RUB/EUR, но не удержался там, опустившись до 79,96 российских рублей.





Итоги июня на валютном рынке России

курс доллара за месяц снизился на 31 копейку (−0,44%);

курс евро вырос на 44 копейки (+0,57%).