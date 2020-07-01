Товарооборот между Беларусью и Россией всего за месяц упал на 7%

Если в январе-марте текущего года объем торговых операций между странами составлял 85,5% к аналогичному периоду прошлого года, то в январе-апреле этот показатель упал до 78,6%. В денежном выражении за четыре месяца он составил 8 787,4 млрд долларов (4 032,1 млрд дол. – экспорт и 4 755, 3 млрд дол. – импорт).





Впервые с начала года в отрицательную динамику ушел белорусский экспорт. В январе он вырос на 8,6%, в январе-феврале – на 6,4%, по итогам первого квартала удержался на положительном показателе 6,1%.





Апрель «похоронил» все достижения. По итогам января-апреля экспорт из Беларуси был даже ниже прошлогоднего уровня, упав на 2,8 процентных пункта (97,2% к январю – апрелю 2019 года).





Из-за ослабления российского рубля и уменьшения физических поставок потерял валютную доходность молочный экспорт. В минус в долларовом эквиваленте ушли поставки мебели, лекарственных препаратов, пластмассовых полуфабрикатов и других важных экспортных продуктов.





Резкий скачок продаж в России белорусских нефтепродуктов (по итогам января-апреля 2020 рост составил 167,3%) не смог компенсировать потери. К тому же уже в мае российское правительство для защиты своих нефтепереработчиков ввело временный запрет (до 1 октября 2020 года) на ввоз топлива из Беларуси.





За апрель существенно сократилась и стоимость российского импорта. В этом году он и без того ниже прошлогодних показателей из-за уменьшения ввоза двух главных составляющих – сырой нефти и природного газа.





Но если его совокупная стоимость в январе-марте не выходила за пределы минус 30% (минус 28,4% в январе, минус 26,9% в январе-феврале и минус 26,8% в январе-марте), то в январе-апреле она стала ниже этого показателя.





Импорт сырья, материалов и продуктов из России составил за рассматриваемый период только 67,6% к аналогичному периоду 2019 года. «Пострадали» практически все позиции, а особенно — легковые автомобили.





В целом товарооборот Беларуси с внешним миром по итогам января-апреля 2020 года просел на 19,9%, составив около 18,4 млрд. долларов.





Среди ключевых партнеров торговые операции с Великобританией сократились на 69,9%, с Нидерландами – на 33,6%, с Литвой — на 24,3%, с Германией — на 22,8%, с Украиной — на 16,8%, с Италией – на 16,4%, с Китаем – на 13,8%, с Польшей – на 13,7%, с Турцией – на 9%.