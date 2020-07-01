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Нацбанк по указу Лукашенко поможет предприятиям выплатить зарплату

Нацбанк резко нарастил поддержку ликвидности банков - только с 19 по 30 июня регулятор "влил" в банковскую систему почти 1,5 миллиарда рублей! Когда ждать девальвации?

Нацбанк по указу Лукашенко поможет предприятиям выплатить зарплату
Национальный банк Беларуси резко нарастил объемы поддержки ликвидности банков во второй половине июня, свидетельствуют данные регулятора.

Ликвидность банков – способность обеспечивать своевременное и полное исполнение своих обязательств. Национальный банк регулярно осуществляет операции по поддержке ликвидности всей банковской системы. Однако...

За 10 дней – больше, чем за пять месяцев

Однако во второй половине июня регулятор резко нарастил объемы поддержки. Если до этого максимальным разовым "вливанием" в сферы были 110 миллионов в феврале, то с 19 июня Нацбанк увеличил объемы.

С 19 по 30 июня регулятор совершил операций по поддержке ликвидности на 1480 миллионов рублей.

Для сравнения: с января по июнь операции регулятора по поддержке ликвидности составили 678,03 миллиона рублей.

график: Эканоміка

Что это может значить?

Sputnik попросил прокомментировать эти данные и что они могут значить для экономики страны экономиста Ярослава Романчука.

"Если посмотреть на разные показатели, то для меня очень важным показателем является управление широкой денежной массы", - отметил он.

Как пояснил Романчук, увеличился показатель наличных денег, активная рублевая денежная масса ушла в минус, как и в целом рублевая денежная масса. При этом Нацбанк, по его словам, "держится".

"Операции с ликвидностью говорят о том, что у банков есть временная проблема с "обороткой" и обслуживанием капитала, количество плохих активов растет, как и доля выручки, которая идет на обслуживание кредитов", - высказался экономист.

У некоторых госпредприятий, по словам Романчука, доля выручки на обслуживание кредитов достигает 40%, а у отдельных и вовсе 60%. "Конечно, это вызывает такие временные всплески спроса", - добавил он.

"Я смотрю по месячным цифрам, то пока национальный банк держится. Нельзя сказать, что он пустился "во все тяжкие" и все. Не знаю, что будет в июне-июле, но боюсь, что эти данные действительно будут отличаться по ликвидности и деньгам, которые будут вброшены на разного рода программы. 

Когда Александр Лукашенко сказал Павлу Каллауру [главе Нацбанка], что он отвечает за выплату зарплат, понятно, что это предполагает: только снижением ставки рефинансирования не обойдешься", - уверен он.


Может ли это быть связано с Белгазпромбанка?

Наращивание операций по поддержанию ликвидности совпали с "делом Белгазпромбанка" и назначением туда временной администрации. Ее глава, Надежда Ермакова, заявляла 22 июня, что "проблем с ликвидностью нет благодаря участию Национального банка Беларуси и банковской системы в целом".

"Мы не знаем состояние баланса Белгазпромбанка, но я думаю для того, чтобы получить некоторые дополнительные аргументы в переговорах с акционерами (Газпромом и Газпромбанком – Sputnik) надо будет что-то показывать. Поэтому какие-то манипуляции и операции проходят. Какие – мы, скорее всего, не узнаем", - высказался он.

Вопрос с судьбой банка, уверен Романчук, будет стоять на повестке дня. "Рано или поздно надо будет его "отдавать" и, боюсь, даже с выплатой российской стороне компенсаций", - добавил Романчук.

Нацбанк в сложившихся условиях, добавил Романчук, выполняет свою задачу, "пытаясь не делать так, чтобы по концу года это не вылилось в нехорошие тенденции для рубля в виде девальвации и роста инфляции".
"Белорусский партизан"
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