Нацбанк по указу Лукашенко поможет предприятиям выплатить зарплату

Национальный банк Беларуси резко нарастил объемы поддержки ликвидности банков во второй половине июня, свидетельствуют данные регулятора.





Ликвидность банков – способность обеспечивать своевременное и полное исполнение своих обязательств. Национальный банк регулярно осуществляет операции по поддержке ликвидности всей банковской системы. Однако...





За 10 дней – больше, чем за пять месяцев

Однако во второй половине июня регулятор резко нарастил объемы поддержки. Если до этого максимальным разовым "вливанием" в сферы были 110 миллионов в феврале, то с 19 июня Нацбанк увеличил объемы.





С 19 по 30 июня регулятор совершил операций по поддержке ликвидности на 1480 миллионов рублей.





Для сравнения: с января по июнь операции регулятора по поддержке ликвидности составили 678,03 миллиона рублей.









Что это может значить?

Ярослава Романчука. Sputnik попросил прокомментировать эти данные и что они могут значить для экономики страны экономиста





"Если посмотреть на разные показатели, то для меня очень важным показателем является управление широкой денежной массы", - отметил он.





Как пояснил Романчук, увеличился показатель наличных денег, активная рублевая денежная масса ушла в минус, как и в целом рублевая денежная масса. При этом Нацбанк, по его словам, "держится".





"Операции с ликвидностью говорят о том, что у банков есть временная проблема с "обороткой" и обслуживанием капитала, количество плохих активов растет, как и доля выручки, которая идет на обслуживание кредитов", - высказался экономист.





У некоторых госпредприятий, по словам Романчука, доля выручки на обслуживание кредитов достигает 40%, а у отдельных и вовсе 60%. "Конечно, это вызывает такие временные всплески спроса", - добавил он.





"Я смотрю по месячным цифрам, то пока национальный банк держится. Нельзя сказать, что он пустился "во все тяжкие" и все. Не знаю, что будет в июне-июле, но боюсь, что эти данные действительно будут отличаться по ликвидности и деньгам, которые будут вброшены на разного рода программы.





Когда Александр Лукашенко сказал Павлу Каллауру [главе Нацбанка], что он отвечает за выплату зарплат, понятно, что это предполагает: только снижением ставки рефинансирования не обойдешься", - уверен он.









Может ли это быть связано с Белгазпромбанка?

Наращивание операций по поддержанию ликвидности совпали с "делом Белгазпромбанка" и назначением туда временной администрации. Ее глава, Надежда Ермакова, заявляла 22 июня, что "проблем с ликвидностью нет благодаря участию Национального банка Беларуси и банковской системы в целом".





"Мы не знаем состояние баланса Белгазпромбанка, но я думаю для того, чтобы получить некоторые дополнительные аргументы в переговорах с акционерами (Газпромом и Газпромбанком – Sputnik) надо будет что-то показывать. Поэтому какие-то манипуляции и операции проходят. Какие – мы, скорее всего, не узнаем", - высказался он.





Вопрос с судьбой банка, уверен Романчук, будет стоять на повестке дня. "Рано или поздно надо будет его "отдавать" и, боюсь, даже с выплатой российской стороне компенсаций", - добавил Романчук.





Нацбанк в сложившихся условиях, добавил Романчук, выполняет свою задачу, "пытаясь не делать так, чтобы по концу года это не вылилось в нехорошие тенденции для рубля в виде девальвации и роста инфляции".