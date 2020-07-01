При этом возобновление ограничительных мер может привести к ещё большему росту безработицы.









Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ).





При худшем развитии событий до конца 2020 года работу могут потерять ещё 340 миллионов человек по всему миру, пишет belnovosti.by

Однако даже при условии быстрого восстановления экономики и отсутствия возобновлённого карантина безработными до конца текущего года станут как минимум 34 миллиона человек.





При этом в непростой ситуации оказались женщины, так как именно они чаще работают не на полную ставку.









По этой причине, согласно прогнозу МОТ, многие представительницы прекрасного пола будут уволены в первую очередь.





Кроме того, женщины больше заняты в сферах, наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19.





В Международной организации труда считают, что данное обстоятельство может свести к минимуму достижения в области гендерного равенства.



