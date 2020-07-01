Доходы республиканского бюджета за январь-май 2020 года составили 8,7 млрд. рублей, или 34,9% уточненного годового плана, пишет afn.by





Поступление НДС составило 5,3 млрд. рублей (43,5% плана), налога на прибыль - 0,8 млрд. рублей (18,6% плана), акцизов - 1,2 млрд. рублей (39,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд. рублей, или 25,7% уточненного годового плана.





По состоянию на 1 июня 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 135,9 млн. рублей.





Расходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд. рублей, или 33,9% уточненного годового плана.









На общегосударственную деятельность направлено 3,5 млрд. рублей (31,7%), на финансирование национальной экономики – 2,1 млрд. рублей (38,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,9 млрд. рублей (37,6%).





Дефицит республиканского бюджета сложился в размере 70 млн. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,0 млрд. рублей, или 40,6% утвержденного годового плана.





Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,9 млрд. рублей, или 40,6% утвержденного годового плана.





Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года сложились в сумме 20,3 млрд. рублей, или 38,8% уточненного годового плана.





Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года составили 20,1 млрд. рублей, или 37,6% уточненного годового плана.





Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года сложился в сумме 0,2 млрд. рублей.



