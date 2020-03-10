Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».





Планируется, что авто сможет на одной зарядке проехать 400–500 км. При этом электрокар адаптируют под европейский климат, а также русифицируют мультимедиа. Дополнительно в комплект разработчики включат переходники для зарядных станций, установленных в Европе.









Дизайн останется таким же, каким его представили в марте 2020 года. Электрокар будет представлен в семи цветах, в том числе золотом, серебристом, кристально-белом и голубом.





Также известно, что отдельные детали будут собирать на Борисовском заводе. Сейчас на предприятии проводят испытания старой модели, которую собирали в Китае. Таким образом изучают особенности ее эксплуатации.



