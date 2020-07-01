Huawei объявлена угрозой нацбезопасности США
Китайская телекоммуникационная компания Huawei была объявлена угрозой национальной безопасности США.
Как сообщает Bloomberg, соответствующее решение было принято Бюро по общественной и внутренней безопасности Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC). Глава комиссии Аджит Пай отметил, что компания имеет связь с компартией Китая и военными подразделениями страны.
Кроме того, к угрозе нацбезопасности была приравнена компания ZTE.
После данного решения компании не могут использовать средства из фонда общих услуг FCC для “приобретения, обслуживания, улучшения, модификации и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых данными поставщиками”. Фонд насчитывает около 8 300 000 000 долларов США, пишет ru.oxu.az
08:11 01/07/2020
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