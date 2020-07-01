Huawei объявлена угрозой нацбезопасности США

Как сообщает Bloomberg, соответствующее решение было принято Бюро по общественной и внутренней безопасности Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC). Глава комиссии Аджит Пай отметил, что компания имеет связь с компартией Китая и военными подразделениями страны.





Кроме того, к угрозе нацбезопасности была приравнена компания ZTE.



