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«Газпром» заплатил польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ

«Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража, вернув польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ за период с 1 ноября 2014 года.

«Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша»,— сообщили в «Газпром экспорте».

При этом в компании напомнили, что не согласны с решением арбитража и продолжают его оспаривать в апелляционном суде округа Свеа (иск подан в конце мая). По данным “Ъ”, «Газпром» пытается доказать, что арбитры в данном споре вышли за пределы своих полномочий, установив новую формулу цены в контракте с PGNiG, притом что ни «Газпром», ни сама PGNiG этого не просили, а польская компания хотела лишь перейти на хабовую индексацию, пишет kommersant.ru


Согласно сложившейся практике, стороны обязаны исполнять решение арбитража и применять одобренные им условия контракта даже в том случае, если оспаривают их в апелляции.

Контракт между «Газпромом» и PGNiG на поставку 9,8 млрд кубометров газа в год заключен в 1996 году и действует до 2022 года.
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