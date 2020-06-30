



"Поставка американской нефти - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Это необходимо для Беларуси, чтобы избежать потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами. Они, к сожалению, возникают регулярно - то пандемия, то биржа где-то рухнет", - сказал Макей.





"Мы должны быть готовы и устойчивы к этим вызовам", - подчеркнул он.





По словам главы МИД, точно так же Минск намерен активно работать над поставками углеводородов и из других источников, других направлений. "В том числе с Ближнего Востока и ряда других государств", - уточнил он.





"Надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле. Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства", - сказал Макей.





Он напомнил о поручении президента Беларуси Александра Лукашенко по обеспечению покупки порядка 30% нефти из альтернативных источников. "Над этим работают сейчас плотно структуры Белнефтехима в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", - сообщил Макей.

"Поставка американской нефти - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Это необходимо для Беларуси, чтобы избежать потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами. Они, к сожалению, возникают регулярно - то пандемия, то биржа где-то рухнет", - сказал Макей.





"Мы должны быть готовы и устойчивы к этим вызовам", - подчеркнул он.





По словам главы МИД, точно так же Минск намерен активно работать над поставками углеводородов и из других источников, других направлений. "В том числе с Ближнего Востока и ряда других государств", - уточнил он.





"Надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле. Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства", - сказал Макей.





Он напомнил о поручении президента Беларуси Александра Лукашенко по обеспечению покупки порядка 30% нефти из альтернативных источников. "Над этим работают сейчас плотно структуры Белнефтехима в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", - сообщил Макей.



