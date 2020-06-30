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Поставка американской нефти в Беларусь является долгосрочной программой – Макей

Поставка американской нефти в Беларусь является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой, необходимой для повышения устойчивости экономики страны в случае возможных финансово-экономических кризисов, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей журналистам в Минске во вторник.


"Поставка американской нефти - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Это необходимо для Беларуси, чтобы избежать потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами. Они, к сожалению, возникают регулярно - то пандемия, то биржа где-то рухнет", - сказал Макей.

"Мы должны быть готовы и устойчивы к этим вызовам", - подчеркнул он.

По словам главы МИД, точно так же Минск намерен активно работать над поставками углеводородов и из других источников, других направлений. "В том числе с Ближнего Востока и ряда других государств", - уточнил он.

"Надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле. Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства", - сказал Макей.

Он напомнил о поручении президента Беларуси Александра Лукашенко по обеспечению покупки порядка 30% нефти из альтернативных источников. "Над этим работают сейчас плотно структуры Белнефтехима в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", - сообщил Макей.
"Поставка американской нефти - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Это необходимо для Беларуси, чтобы избежать потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами. Они, к сожалению, возникают регулярно - то пандемия, то биржа где-то рухнет", - сказал Макей.

"Мы должны быть готовы и устойчивы к этим вызовам", - подчеркнул он.

По словам главы МИД, точно так же Минск намерен активно работать над поставками углеводородов и из других источников, других направлений. "В том числе с Ближнего Востока и ряда других государств", - уточнил он.

"Надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле. Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства", - сказал Макей.

Он напомнил о поручении президента Беларуси Александра Лукашенко по обеспечению покупки порядка 30% нефти из альтернативных источников. "Над этим работают сейчас плотно структуры Белнефтехима в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", - сообщил Макей.
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