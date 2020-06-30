Силовики задержали еще одного топ-менеджера Белгазпромбанка





«Его задержали 26 июня, утром. Подозревают в получении взятки. Кто кому давал, непонятно. Адвоката еще к нему не пустили», — сказали источники.





По словам собеседников, «у банка был проблемный клиент, разборки с которым тянутся с 2012 года, были суды». Он «мог и написать кляузу».





Николаенко «ведет аскетичный образ жизни», у него «нет ни машины, ни загородного дома».





Источники считают, что проводить параллели с делом могилевского филиала Белгазпромбанка некорректно.