+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Силовики задержали еще одного топ-менеджера Белгазпромбанка

Белорусские силовики задержали в минувшую пятницу директора гомельского филиала Белгазпромбанка Валерия Николаенко. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердил родственник Николаенко.


«Его задержали 26 июня, утром. Подозревают в получении взятки. Кто кому давал, непонятно. Адвоката еще к нему не пустили», — сказали источники.

По словам собеседников, «у банка был проблемный клиент, разборки с которым тянутся с 2012 года, были суды». Он «мог и написать кляузу».

Николаенко «ведет аскетичный образ жизни», у него «нет ни машины, ни загородного дома».

Источники считают, что проводить параллели с делом могилевского филиала Белгазпромбанка некорректно.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]