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В 2021 году в Беларуси начнут продавать электромобили «Geely»

Ориентировочная стоимость нового электромобиля - 70 тысяч рублей.


На одной зарядке авто сможет проехать 400 - 500 километров. Особых изменений в дизайне не предвидится. Он останется таким же, каким его представили в марте 2020 года. Выбрать можно будет из семи цветов. Это золотой, серебристый, кристально-белый и голубой окрасы. В авто встроят адаптивный круиз-контроль и функцию, которая распознает дорожные знаки. Отдельные детали будут собираться на Борисовском заводе. Приблизительная цена электроавто с конвейера - 70 тыс. рублей. Сейчас предприятие проводит испытание старой модели сборки в Китае. Производители изучают особенности ее эксплуатации, сообщает Беларусь 1.

Электромобиль планируют адаптировать под евроклимат, а также русифицировать мультимедиа. Дополнительно в комплект разработчики положат переходники для зарядных станций в Европе.
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