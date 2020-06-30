Во время визита в Гродно Александр Лукашенко, который уже в шестой (!) раз выдвигается в кандидаты на предстоящих президентских выборах, пообещал белорусам удвоение зарплаты "в следующей пятилетке".





Разговаривая с работниками «Гродно Азот», он заявил, что «мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей. Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату», приводит его слова пресс-служба.





Назвал Лукашенко и причину унизительно низких зарплат работников здравоохранения, образования, культуры, пояснив это тем, «что мы в экономике не очень хорошо работаем».





А следом за обещанием поднять зарплаты в два раза он тут же отодвинул эти перспективы в далекое будущее, заявив, что на президентский пост претендуют «разгильдяи» и те, «которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут».





Станислава БОГДАНКЕВИЧА. Радужные перспективы удвоения зарплат издание " Белорусы и рынок " попросило прокомментировать экс-председателя правления Национального банка Беларуси доктора экономических наук, профессора





«Последние десять лет экономика Беларуси не растет. Об этом недавно еще раз напомнил Валерий Цепкало, приведя данные по размеру ВВП страны: за десять лет он не вырос, а остался на уровне 2010 года. Мало того, в него включили огромные складские запасы продукции. Поэтому ВВП и не падает, хотя на самом деле созданный продукт не реализован, не оплачен, он перекрыт невозвратными кредитами. Экономика больна.





Почему же она вдруг резко вырастет сейчас? Эти слова президента — заявление для тех, кто плохо разбирается в экономике, для людей доверчивых, малограмотных, для люмпенов. И не случайно они сказаны в преддверии выборов. Ведь люди заждались: уже лет пять зарплаты в стране не растут.





Обещанные когда-то (опять же, в преддверии выборов) 500 долларов давно стали мечтой на периферии. Масса людей получает мизерные зарплаты, 400—600 руб­лей, и о пресловутых 1200 могут только мечтать, хотя приводимая средняя зарплата по стране практически равна этой цифре. Но медианная очень далека от нее.





За заявлениями Лукашенко ничего не стоит. Роста экономики нет, а без него не будет роста реальных доходов. Нынешняя экономическая политика — без реформ, без создания нормального инвестиционного климата — ведет в тупик. Никаких внешних инвестиций, без которых невозможно реальное движение вперед, Беларусь в ближайшее время не получит. Это итог последних событий.





Когда внезапно захвачен властью Белгазпромбанк — нормально работающий стабильный банк, прибыльный, работоспособный, в который Россия вложила серьезный капитал, а его руководство без всяких на то оснований отстранено, могут после этого прийти в экономику Беларуси серьезные инвестиции?





Этими шагами улучшен инвестиционный климат в стране? Выстроилась очередь инвесторов с серьезными капиталами, которые у них могут отнять в любой момент?





Для роста экономики не сделано ничего, следовательно, нет доходов бюджета и роста зарплаты. И ничего, кроме заявлений, не делается. Вероятность того, что «врач, учитель, культурный работник» будут получать в два раза больше, равна нулю. Если за десять лет Лукашенко, едино­властно управляющий страной, ничего не сделал для этого, то отчего зарплаты удвоятся?





Вариантом увеличения зарплаты в два раза в белорусских рублях является включение Нацбанком печатного станка. Но эту вероятность я пока расцениваю как невеликую: во главе Нацбанка по-прежнему стоит Павел Каллаур, а он ограничивал рост пустой денежной массы.





Хотя официальные данные на сайте Национального банка свидетельствуют о том, что в 2020 году рост денежной массы почти вдвое превышает значение, заложенное в программу Нацбанка.





Поэтому сегодня риски инфляции и падения валютного курса уже реальны, и они резко увеличились. И при неблагоприятной ситуации рост денежной массы может привести к обесценению в ближайшей пятилетке национальной валюты, увеличению темпов инфляции, девальвации. Но никак не к росту зарплат. А пока экономика страны смогла поглотить этот рост, и, так как пустая зарплата не выросла, к обвальному росту цен это не привело.





Вопрос в том, что эта денежная масса выросла за счет кредитов, в том числе в коммерческих банках. И сегодня у субъектов хозяйствования, в основном государственных, огромная кредиторская задолженность.





Причем эти долги невозвратные. При существующей экономической политике ситуация будет лишь ухудшаться. И приход в правительство представителей силового блока, не разбирающихся в рыночной экономике, никак серьезно не улучшит ситуацию, да и не ухудшит.









Ведь Лукашенко не дает Головченко (как и не давал Румасу) полномочий на проведение экономической политики, он сам определяет, что делать.





«Я вас нанимаю, и вы делаете то, что я вам сказал» — так он почему-то считает (правда, в Конституции написано другое). А это ведет к застою, в лучшем случае.





И если он и дальше будет продолжать авторитарно управлять экономикой и давать команды, как недавно в Витебской области, когда крестьянину сеять и убирать, чего и сколько сажать, то ничего хорошего белорусам ждать не стоит.





И только когда авторитарного вмешательства в экономику страны со стороны верховной власти не будет, она сможет развиваться.





Но если не будет расти ВВП, не будут расти доходы бюджета, и зарплаты в два раза не вырастут никоим образом. Чтобы слова Лукашенко стали явью, нашей стране нужно правительство из грамотных, образованных людей, в работу которого не будет вмешиваться авторитарный глава государства»