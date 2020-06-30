Дело "Белгазпромбанка": телевизионные инквизиторы

С первого дня задержания топ-менеджеров банка публику убеждают в даче признательных показаний самими обвиняемыми. В доказательство этим фактам КГК снабдил гостелеканалы оперативными съемками допросов. Что нам вещают СТВ и ОНТ?









Уголовная лексика: преступные схемы, криминальная прачечная, отмыты сотни миллионов долларов, финансовая афера и т.д, — говорят о том, что задержанных уже нарекли преступниками.









На подготовительном этапе расследования государственные каналы в лучших традициях средневековой инквизиции свои приговоры уже вынесли.





Но если убрать навязчивые комментарии «инквизиторов» из сюжетов, то в голом остатке получим реально продемонстрированные «признательные показания» (из сюжетов двух телеканалов).





Оперативный сотрудник:





— От кого вы слышали, что доли перераспределились и там основной стал Бабарико в этих вопросах? Или вам кто-то проговорился, или сами додумались?





Алексей Задойко, бывший первый заместитель председателя правления Белгазпромбанка:





— Зная жадность Бабарико и тем более, когда было пятьдесят на двоих, остальным – по 10%, два человека сразу выделились в этой группе людей.





– Все основные, тут Бабарико, 25, по-моему, тут 25. Могу ошибиться в пятерке. Все остальные члены правления по 10. Вот. Но, еще раз говорю, это вот так вот было. Деньги сначала никому не перечислялись, ничего.





– По десять за какой период?





– Это по году считалось. Десять процентов от участия, от полученной прибыли.





Кадры допроса другого заместителя Бабарико – Александра Ильясюка:





– Это примерно 2007-2008 год при Селявко Валерии Владимировиче. Вообще идея его была изначально. Ну, давно… Там тогда поделили группе товарищей, там какие-то небольшие доли от бизнеса отдали стороннего. Ну, компании, которая контролировала бизнес. Ну, она же не белорусская была там.





– А какая?





– Я думаю, что в Латвии.





– Название не помните?





– Нет. Может, одна из тех, которые уже существовали на тот момент. Вполне возможно. Ну, какая-то там… балтийские вот эти, да? Ну, суть же не в этом, суть… А потом, со временем, Селявко ушел из жизни, там что-то поменялось… Ну, и мне довели, что у меня там процента 3, наверное, осталось и все.





– Кто довел?





– Да. Ну, естественно, со стороны Бабарико.





— Роль и место Бабарико в этой ситуации?





— Ну, я считаю, что один из главных акционеров.





— То есть сам?





— Ну, Бабарико там, семья… Я бы шире брал. Возможно, еще кто-то есть, потому что вы же представляете, что компания может контролироваться не одним человеком.









Странно, конечно, что не самые низко оплачиваемые менеджеры банка ведут милые беседы с кем-то без присутствия адвокатов. Но о чем они говорят? О долях акционеров, о перераспределении долей (кому больше, а кому меньше), об иностранных компаниях. Это что криминал? Это что, доказательства?





Для самого громкого дела в новейшей истории Беларуси как-то жидковато.





Можно было бы выдать что-нибудь посущественнее. Например: «Получил дивидендов на $1 млн от английской компании, налог не уплатил, готов нести ответственность согласно законодательству Соединенного Королевства».





Или: «Приобрел долю в латвийской компании, разрешение Нацбанка на валютные операции, связанные с движением капитала, не получал. Готов уплатить штраф в соответствии с административным кодексом Республики Беларусь».





Опять приходится заниматься фантазиям и домыслами. Потому что «фактура», озвученная КГК и официальными государственными телеканалами НИ О ЧЕМ.





Реальные факты появляются о разграблении самого банка и его клиентов, о правовом беспределе при задержании обвиняемых и последующих процессуальных действиях.





Каких-либо значимых доказательств вины большой группы людей, несколько недель находящихся в тюремных камерах, пока предоставлено не было.